Sốc: Anh trai bị tố đột nhập nhà Goo Hara để trộm két sắt chứa tài liệu quan trọng

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trước thông tin chính Goo Ho In đã đột nhập lấy trộm két sắt tại nhà Goo Hara. 1 bộ phận khán giả nhận định Goo Ho In thực sự có liên quan tới vụ trộm, đồng thời bày tỏ sự ngỡ ngàng vì trong quá khứ Goo Ho In - Goo Hara rất yêu thương nhau.

Bên cạnh đó, phần đông netizen lại khẳng định bài viết nói trên chỉ bao gồm những suy đoán vô căn cứ, bởi lẽ cảnh sát không hề kết luận anh trai Goo Hara đã gây ra vụ trộm.

Trước đó, khi xảy ra vụ đột nhập tại nhà Goo Hara, Goo Ho In đã nhiệt tình phối hợp trong công tác điều tra của cảnh sát. Khi ấy, Goo Ho In còn cung cấp cả đoạn phim trích xuất từ camera giám sát tại căn hộ của cựu thành viên Kara để hỗ trợ cảnh sát tìm ra tên trộm.

Có 2 đoạn CCTV về kẻ đột nhập, tuy nhiên sau khi xem xét kỹ, chuyên gia kết luận tên trộm là 1 người. Trong 2 đoạn CCTV, đối tượng đi cùng 1 đôi giày, có vóc dáng, cử chỉ giống nhau. 1 số camera giám sát khác đã bị xóa dữ liệu do hết thời gian lưu trữ.

Ngoài ra, video hộp đen từ các phương tiện giao thông trong khu vực quanh nhà Goo Hara cũng bị ghi đè bằng clip mới hơn, không có chi tiết liên quan đến vụ trộm. Từ đó tới nay, danh tính tên trộm vẫn chưa được công bố.