Sở Y tế TP HCM cảnh báo giả mạo hỗ trợ sinh sản 'song thai rồng phượng'

Tuy quảng cáo là điều trị hiếm muộn lấy tên mạo danh của Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng khi liên hệ theo số điện thoại trên trang Facebook này thì được hướng dẫn đến số 10 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, là trụ sở của Bệnh viện An Sinh.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) – Công an TP HCM, cùng chuyên gia thụ tinh ống nghiệm của Bệnh viện Từ Dũ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin tại Bệnh viện An Sinh.

Qua kiểm tra, bác sĩ P.T.T xuất trình chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản do Sở Y tế TP HCM cấp (năm 2020), có bằng chuyên khoa cấp I chuyên ngành Sản phụ khoa do Trường Đại học Y Dược TP HCM cấp và có chứng chỉ đào tạo hỗ trợ sinh sản, xét nghiệm tinh dịch đồ và các chứng chỉ/chứng nhận khác.

Tại buổi làm việc, bác sĩ P.T.T khẳng định 2 trang Facebook có nội dung mạo danh "Điều trị hiếm muộn – Bệnh viện Chợ Rẫy" không phải do mình lập ra và từ chối không có việc vào những trang này để móc nối người bệnh đến Bệnh viện An Sinh khám bệnh, chữa bệnh hiếm muộn. Về việc này, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ.