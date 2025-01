Sở Y tế Hải Phòng thông tin vụ 2 mẹ con tử vong bất thường

Sở Y tế Hải Phòng thông tin ban đầu về vụ việc 2 mẹ con tử vong bất thường sau bữa trưa ở phường Nam Hải, quận Hải An. Viện Y học Biển Việt Nam nằm trên địa bàn quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Ảnh: Mai Chi Ngày 3.1, Sở Y tế Hải Phòng thông tin về vụ việc 2 ca tử vong sau bữa ăn trưa tại gia đình ở phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại số nhà 359/369 đường Nam Hải, tổ 6, phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng. Theo anh Trần Nguyễn Duy A, cháu của 2 nạn nhân thông tin: Vào trưa 31.12, cả gia đình có 5 người ăn, gồm bà Trần Thị C (SN 1960); anh Trần Ngọc L (SN 1988 - con trai bà C) và 3 người cháu (gồm Trần Nguyễn Duy A, SN 2003 và 2 cháu khác nhỏ tuổi hơn). Mẹ con bà C đã tử vong khi vào Khoa cấp cứu Viện Y học biển Việt Nam. Ảnh: Mai Chi Bữa trưa hôm đó, bà C nấu các món cơm trắng, canh cải cúc, trứng thịt rán và mua thêm cá kho bên ngoài hàng chế biến sẵn đem về (cả nhà không biết bà C mua ở đâu). Trưa hôm đó, 2 cháu bé chọn ăn mì tôm; Duy A ăn cơm trắng và trứng thịt rán, không ăn cùng mâm với bà C và anh L nên không rõ bà C và anh L ăn những món gì. Sau bữa trưa khoảng 1-2 tiếng, bà C và anh L có biểu hiện đau ngực, khó thở, nôn nên Duy A đã đưa 2 mẹ con bà C tới đến phòng khám y tế tư nhân gần nhà. Tại đây, bà C và anh L được sơ cứu nhưng bệnh diễn biến nặng nên đã được chuyển đến Bệnh viện Y học biển Việt Nam. Tại Viện Y học Biển Việt Nam, 2 bệnh nhân được chẩn đoán ngừng tuần hoàn ngoại viện không rõ nguyên nhân; sau đó thi thể được giao cho Công an điều tra xác định nguyên nhân. Ngày 2.1, thi thể của 2 người đã được người nhà nhận đưa về tổ chức an táng. Theo chính quyền địa phương, từ khi nhận thông tin 2 ca tử vong trên đến nay, trên địa bàn TP Hải Phòng không nhận được thông tin trường hợp nào có biểu hiện ngộ độc tương tự như trên. Trước đó, sau khi nhận được thông tin về 2 ca tử vong sau bữa ăn trưa, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xác minh thông tin liên quan đến vụ việc trên. Ngày 2.1, tại Trạm Y tế phường Nam Hải, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã làm việc với các đơn vị liên quan liên quan đến vụ việc trên. Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Phòng Y tế quận Hải An, UBND phường Nam Hải, Trạm Y tế phường tiếp tục rà soát, nắm bắt thông tin vụ việc, cũng như các thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn.Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân tử vong của 2 mẹ con bà C.