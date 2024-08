Sở TT&TT TPHCM mời Nam Thư làm việc sau buổi gặp gỡ truyền thông

"Qua kiểm tra, tôi không thấy hồ sơ xin phép họp báo của diễn viên này. Theo quy định, Phòng Báo chí sẽ tham mưu công tác tổ chức họp báo cho Sở TT&TT. Hồ sơ xin phép họp báo cần gửi trước 24 giờ trước khi tổ chức", lãnh đạo Phòng Báo chí của Sở TT&TT TPHCM cho hay.

Nam Thư tại buổi gặp gỡ truyền thông chiều 5/8 (Ảnh: Bích Phương).

Đến ngày 6/8, Công an quận 10 (TPHCM) cũng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nữ diễn viên Nam Thư. Đơn vị đang phân loại, xác minh để xử lý đơn theo quy định pháp luật.

Ngoài Công an quận 10, nữ diễn viên còn lập vi bằng, gửi đơn đến cơ quan chức năng khác như: Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau), Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, UBND huyện Đức Trọng, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng),...