Sở TT&TT Hà Giang vào cuộc vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Ông Ngọc cho biết, vừa qua, phía sở cũng đã nhận được thông báo của cơ quan công an về việc phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc liên quan tới bà Hoàng Hường. Tuy nhiên việc này vẫn đang do Công an tỉnh thụ lý nên phía sở sẽ chỉ hỗ trợ, phối hợp các bên liên quan, chứ đơn vị chưa tiến hành biện pháp xử lý, xử phạt nào đối với bà Hoàng Hường.

Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường) là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ của Phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile, tại Hà Nội.

Bà Hoàng Hường nổi tiếng trên mạng xã hội khi livestream quảng cáo thuốc trị xương khớp, nước súc miệng...

Ngày 13/4/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã xử phạt 65 triệu đồng đối với Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường về lỗi vi phạm khi quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường.