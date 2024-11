Số tiền khủng bà Harris chi cho người nổi tiếng

Bà Kamala Harris đã chi hàng triệu USD cho Oprah Winfrey và nhiều nghệ sĩ giải trí khác trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ bất thành. Sau thất bại trước ông Donald Trump, những gì đọng lại về bà Kamala Harris sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 là những sự kiện vận động tranh cử hoành tráng, với sự góp mặt (và giọng hát) của nhiều ngôi sao hạng Anh như “bà hoàng truyền thông” Oprah Winfrey, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Cardi B... Điều đáng nói là không phải tất cả nghệ sĩ đều ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ một cách vô tư và miễn phí. Báo cáo mới nhất cho thấy chiến dịch của bà Harris chi hàng triệu USD cho những nghệ sĩ giải trí khác nhau trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Bà Harris gây quỹ được hơn một tỷ USD, chi tiêu mạnh tay vào các hoạt động tranh cử nhưng lại bị áp đảo trước ông Trump, với khoản tiền bỏ ra ít hơn nhiều. Trong suốt thời gian tranh cử, bà Harris kêu gọi gây quỹ được khoản tiền hơn một tỷ USD. Tờ New York Times đánh giá đây là con số lịch sử vì tích cóp chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi. Theo dữ liệu từ AdImpact, chiến dịch tranh cử của Harris và các ủy ban liên kết đã chi hơn 654 triệu USD cho quảng cáo từ 22/7 đến ngày bầu cử (5/11), trong khi ông Trump chỉ tốn 378 triệu USD, tức ít hơn 57%. Một trong những khoản chi chính của chiến dịch Harris là sản xuất sự kiện, nổi bật nhất là các buổi hòa nhạc ở các tiểu bang dao động vào đêm trước ngày bầu cử. Báo cáo của New York Post tiết lộ chiến dịch tổ chức tổng cộng 7 buổi hòa nhạc vào ngày 4/11, với mỗi tiểu bang có một sao lớn như Jon Bon Jovi ở Detroit, Christina Aguilera ở Las Vegas, Katy Perry ở Pittsburgh và Lady Gaga ở Philadelphia, kèm theo show diễn của 2 Chainz tại một cuộc mít tinh ở Atlanta vào ngày 2/11. Chiến dịch Harris được cho là chi tới 20 triệu USD cho những sự kiện âm nhạc vận động tranh cử này. Con số này có thể lớn hơn nhiều buổi biểu diễn của Alanis Morissette không bị hủy bỏ.

Chiến dịch Harris trả cho công ty của bà Oprah Winfrey một triệu USD. Trong khi đó, tờ Washington Examiner đưa tin phía bà Harris trả một triệu USD cho Harpo Productions, công ty của Oprah Winfrey, vào ngày 15/10 sau buổi gặp mặt toàn sao mà nữ diễn viên tổ chức cho nữ chính trị gia vào tháng 9. Winfrey cũng xuất hiện tại cuộc vận động cuối cùng của Harris ở Philadelphia vào đêm 4/11, đưa ra lời ủng hộ hiếm hoi dành cho một ứng cử viên tổng thống. “Chúng tôi bỏ phiếu cho các giá trị và sự chính trực. Chúng tôi bỏ phiếu cho sự chữa lành thay vì hận thù”, MC sinh năm 1954 phát biểu. Winfrey không phải là ngôi sao duy nhất mà chiến dịch của Harris chi tiền lớn. Một nguồn tin thân cận chia sẻ với Washington Examiner chiến dịch Harris bỏ ra 6 con số để xây dựng bối cảnh cho sự xuất hiện của bà trên podcast Call Her Daddy với người dẫn chương trình Alex Cooper. Cuộc phỏng vấn được công bố vào tháng 10, quay trong phòng khách sạn ở Washington, DC. Ngoài ra, chiến dịch cũng đổ nhiều tiền vào các công ty tổ chức sự kiện như Viva Creative (1,8 triệu USD), Production Management One (1,7 triệu USD) và Majic Productions (2,3 triệu USD)... “Tiền không thể mua được tình yêu hay một ứng cử viên tốt. Quảng cáo là nguồn thông tin khá quan trọng đối với những cử tri dao động. Nó chắc chắn quan trọng, nhưng vẫn chưa đủ. Không quan trọng nếu bạn có thông điệp sai và nó không được truyền tải theo cách hấp dẫn. Điều mà chiến dịch của bà ấy còn thiếu là bất kỳ nỗ lực nào để phá vỡ chính quyền không được lòng dân mà bà ấy có một chân”, chiến lược gia chính trị của đảng Cộng hòa Brad Todd bình luận. Chiến dịch Harris từ chối bình luận về tài chính. Tuy nhiên, họ đang đối mặt với làn sóng chỉ trích khi tiêu cạn tiền gây quỹ, thậm chí bị cho là nợ ít nhất 20 triệu USD, mà thất bại thê thảm trước đối thủ bỏ ít tiền mặt hơn. Lindy Li, quan chức tài chính của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC), gọi đây là "thảm họa tỷ USD".

Ngôi sao mạng Alex Cooper nhận được 6 con số cho cuộc phỏng vấn trên podcast cùng bà Harris