Sở thú ở Trung Quốc thừa nhận bắt chó "cải trang" thành gấu trúc

Một sở thú ở Sán Vĩ, Quảng Đông (Trung Quốc) đã gây phẫn nộ sau khi nhuộm màu những con chó Chow Chow màu thành đen và trắng, đóng giả gấu trúc. Your browser does not support the video tag. Sở thú ở Trung Quốc thừa nhận bắt chó "đóng giả" gấu trúc. Sự việc nhanh chóng gây phẫn nộ trong giới truyền thông, sau khi du khách quay lại video và đăng tải chúng lên mạng xã hội. Đoạn video cho thấy, những con chó con được nhuộm đen lông ở vùng tai, chân, cùng quầng thâm quanh mắt đặc trưng của loài gấu trúc. Du khách cho biết, họ bắt đầu nghi ngờ khi những chú "gấu trúc" bắt đầu thở hổn hển trong chuồng, rồi thè lưỡi ra giống như cách mà loài chó vẫn thường làm. Khi bị thẩm vấn, sở thú thừa nhận rằng họ đã nhuộm lông 2 con chó Chow Chow, một loài chó săn có bộ lông dày ở miền bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ sở này phủ nhận việc họ lừa dối mọi người, vì chưa bao giờ khẳng định những con chó đó là gấu trúc. Thay vào đó, họ giải thích rằng chúng là "chó gấu trúc". Du khách cho biết họ bắt đầu nghi ngờ khi những chú "gấu trúc" bắt đầu thở hổn hển trong chuồng của chúng (Ảnh trích từ clip). Cách giải thích này khiến một bộ phận du khách không khỏi phẫn nộ. Nhiều người đã yêu cầu công viên Sán Vĩ Quảng Đông trả lại tiền vì cho rằng đây là nơi sinh sống của các loài động vật quý hiếm và kỳ lạ. Sự việc trên xảy ra sau khi vườn thú Taizhou ở tỉnh Giang Tô cũng gây phẫn nộ hồi tháng 5, với cáo buộc nhuộm chó Chow Chow để chúng trông giống như gấu trúc. Những con chó này được cắt tỉa lông kỹ lưỡng trước khi nhân viên sở thú nhuộm hai màu đen, trắng vào mặt, tai, thân thể chúng. Điểm tham quan này đã nhanh chóng bị người dân địa phương chỉ trích vì cáo buộc ngược đãi động vật. Vườn thú Taizhou đã biện minh cho việc cho trưng bày "chó gấu trúc" vì họ không có bất kỳ loài động vật thực sự nào để du khách chiêm ngưỡng. Họ cũng phản bác lại những cáo buộc về hành vi ngược đãi, khi nói rằng: "Người cũng có thể nhuộm tóc. Thuốc nhuộm tự nhiên có thể được sử dụng cho chó nếu chúng có lông dài".