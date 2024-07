Số tài khoản người Việt bị lộ lọt do nhiễm mã độc tăng vọt

Theo ông Lê Văn Tuấn, cùng với sự gia tăng các cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin quan trọng, lừa đảo trực tuyến, đánh cắp và lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân, đặc biệt là lộ lọt do thiết bị nhiễm mã độc đang diễn ra phổ biến, phức tạp ở khắp nơi, trong đó có Việt Nam. Tình trạng mua bán dữ liệu diễn ra rất công khai, được tổ chức một cách có hệ thống với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp.

Báo cáo của Kaspersky cho thấy, số tài khoản bị lộ lọt do nhiễm mã độc tại Việt Nam trong những năm gần đây gia tăng đột biến, năm 2023 gấp 31 lần so với năm 2020. Hệ thống của Công ty An ninh mạng Viettel cũng ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm 2024 có 46 vụ lộ lọt rao bán dữ liệu, 13 triệu bản ghi bị rao bán, hơn 12.3 GB mã nguồn bị lộ lọt.

Chương trình tập huấn mô phỏng bảo vệ tương tác do Cục An toàn thông tin phối hợp với Kaspersky tổ chức. Ảnh: Trọng Đạt

Bà Genie Sugene Gan, Giám đốc phụ trách Quan hệ Chính phủ và Chính sách Công Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nhật Bản, Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Phi của Kaspersky cho hay, quá trình chuyển đổi số đã làm gia tăng “bề mặt” tấn công. Theo một báo cáo do hãng này thực hiện, 82% người làm an toàn thông tin khi được hỏi thừa nhận đã ít nhất một lần để xảy ra vi phạm dữ liệu do chuyển đổi số.