So sánh loạt iPhone 14 của Apple vừa ra mắt

Theo CNET, loạt iPhone 14 vừa ra mắt của Apple tại sự kiện "Far Out" đều được nâng cấp camera. Lần đầu tiên Apple cho ra mắt chiếc iPhone 14 Plus không phải dòng "Pro" nhưng lại có màn hình lớn hơn và một "notch", phần khuyết có dạng viên nhộng nhỏ hơn tai thỏ một chút, được thiết kế lại dành cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.