So sánh khả năng xoá vật thể trong hình của Apple, Samsung và Google

Tính năng Clean Up của Apple, hiện có sẵn trên bản beta dành cho nhà phát triển iOS 18.1, là một công cụ Apple Intelligence có thể xóa các đối tượng không mong muốn khỏi ảnh. Dù xuất hiện sau Samsung Galaxy AI và Google Magic Eraser, Apple Clean Up đang gây sốt trong cộng đồng mê iOS.

Để so sánh năng lực AI xử lý hình ảnh của công cụ này so với đối thủ, trang Mashable đã tiến hành một bài kiểm tra, thông qua tính năng cơ bản nhất: Xóa vật thể. Thiết bị được lựa chọn là iPhone 15 Pro Max (Apple Clean Up), Google Pixel 9 Pro XL (Google Magic Eraser) và Samsung Galaxy S24 Ultra (Samsung Galaxy AI).

Chuẩn bị hình ảnh

3 hình ảnh được chuẩn bị sẵn theo độ phức tạp khi xử lý, từ dễ, trung bình cho tới khó.

Bức ảnh đầu tiên được chụp trên một bãi biển ở Grenada. Đối tượng được chọn để xóa là cặp đôi đang đi bộ phía góc phải ảnh.

Bức ảnh này khá dễ đối với các công cụ AI vì có phần nền nhất quán cũng như độ che phủ và bóng ở mức tối thiểu. Thêm vào đó, ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng rất đồng đều.

Trong bức ảnh thứ hai, vật thể được chọn để xóa là chiếc ô tô đỏ.

Bức ảnh này khó hơn vì có đổ bóng và ánh sáng phức tạp.

Trong bức ảnh cuối cùng, vật thể được chọn để xóa là chú đại bàng. Ảnh được chụp tại Vanderbilt, Long Island, Mỹ.