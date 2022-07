So sánh hai mẫu smartphone Android tầm trung ‘nóng’ nhất hiện nay

Sau nhiều úp mở, Nothing Phone (1) đã chính thức ra mắt và mở bán tại một số thị trường. Cùng lúc này, chúng ta có Pixel 6A mang đến những tính năng được yêu thích trên Pixel 6 với mức giá dễ chịu hơn. Nothing Phone (1) có giá khởi điểm 475 USD, còn Pixel 6A là 449 USD.

Kích thước và chất lượng hoàn thiện

Nothing Phone (1) có kích thước 159,2 x 75,8 x 8,3 mm, nặng 193,5 gram, chống bụi và nước chuẩn IP53. Pixel 6A có kích thước 152,2 x 71,8 x 8,9mm, nặng 178 gram, chống bụi và nước chuẩn IP67.

Google Pixel 6A (Ảnh: Google)

Nothing Phone (1) trang bị kính cường lực Gorilla Glass 5 ở cả mặt trước và sau, khung nhôm, trong khi Pixel 6A dùng mặt nhựa phía sau và Gorilla Glass 3 phía trước, khung nhôm. Nothing Phone (1) dài hơn, rộng hơn, mỏng hơn và nặng hơn Pixel 6A. Tuy nhiên, khả năng chống bụi và nước của Nothing Phone (1) lại không bằng Pixel 6A.

Tính năng nổi bật của Nothing Phone (1) chính là các đèn LED Glyph ẩn dưới mặt kính trong suốt phía sau, mang lại vẻ ngoài độc đáo, song không quá hữu ích. Với Pixel 6A, dải camera ngày càng trở nên dễ nhận biệt hơn với người dùng phổ thông. Không máy nào có jack tai nghe.

Camera

Nothing Phone (1): camera chính 50MP f/1.9 chống rung quang học, quay phim 4K tốc độ 30 khung hình/giây; camera góc siêu rộng 50MP f/2.2; camera trước 16MP f/2.5, quay video 1080p 30 khung hình/giây.