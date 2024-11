Sợ Real Madrid giở trò hắc ám, Man City chi đậm vì Rodri

Theo Cadena SER, Man City sẽ chi đậm để ký hợp đồng mới với Rodri sau khi Real Madrid để mắt tới tiền vệ này. Sau khi Rodri giành Quả bóng vàng 2024, Real Madrid đã thể hiện quyết tâm chiêu mộ cầu thủ này. Họ đang thiếu một người có khả năng điều phối bóng ở khu vực giữa sân sau khi nhạc trưởng Toni Kroos treo giày. Real Madrid muốn chiêu mộ Rodri (Ảnh: Getty). Sự rình rập của Real Madrid khiến Man City cảm thấy bất an, bất chấp việc hợp đồng của Rodri với Man "xanh" vẫn còn thời hạn tới năm 2027. Trong quá khứ, Los Blancos không ít lần dùng "thủ đoạn hắc ám" để lôi kéo ngôi sao. Chẳng nói đâu xa, thương vụ Kylian Mbappe là ví dụ điển hình nhất. Họ không mất một đồng nào để chiêu mộ tiền đạo người Pháp từ PSG. Dù CLB nhà giàu thành Paris sẵn sàng trả lương rất "khủng" cho Mbappe nhưng cầu thủ này vẫn quyết định tới Real Madrid. Điều này đã tạo nên tranh cãi lớn giữa Mbappe và PSG. Thực tế, Rodri là cầu thủ có gốc gác ở thành phố Madrid. Cầu thủ này sinh ra ở Villanueva de la Canada, cách sân Bernabeu khoảng 39km. Cầu thủ này còn là bạn thân của Dani Carvajal. Do đó, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Mức lương hiện tại của Rodri vào khoảng 220.000 bảng mỗi tuần, kém xa so với những cầu thủ nhận lương hàng đầu Man City là De Bruyne (400.000 bảng/tuần), Erling Haaland (375.000 bảng/tuần). Man City sẵn sàng chi đậm, tăng lương gấp đôi cho Rodri (Ảnh: Getty). Rõ ràng, mức lương này không tương xứng với tầm quan trọng của Rodri. Do đó, Man City dự định sẽ chi đậm để nâng lương của Rodri ngang bằng với De Bruyne. Ở thời điểm này, Rodri vẫn đang chịu chấn thương dài hạn và phải nghỉ thi đấu tới hết mùa giải. Mới đây, Rodri vừa xuất sắc vượt qua Vinicius của Real Madrid để giành danh hiệu Quả bóng vàng 2024. Nhờ đó, mức giá của tiền vệ người Tây Ban Nha có thể tăng lên trong lần định giá tới. Ở thời điểm này, ngôi sao sinh năm 1996 được Transfermarkt định giá 130 triệu euro. Anh là cầu thủ đắt giá thứ 11 thế giới. Hai người đứng đầu là Haaland và Vinicius cùng được định giá 200 triệu euro.