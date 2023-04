Số phận dàn sao 'Đất phương Nam': Thằng Cò chạy xe ôm, Võ Tòng lang bạt

Hùng Thuận sinh năm 1983, được khán giả biết đến qua vai diễn bé An trong Đất phương Nam. Khi phim lên sóng, hình ảnh bé An gan dạ, giàu tình cảm từng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

3 năm gần đây, Hùng Thuận gây bất ngờ cho khán giả khi chuyển hướng làm "cò" bất động sản. Chia sẻ với phóng viên Dân trí hồi tháng 9/2022, anh cho biết từng bị trêu chọc khi rẽ hướng sang lĩnh vực khác. Tuy vậy, anh biết ơn những lời chê trách, gièm pha hay bình luận tiêu cực, bởi mọi thứ đối với anh đều là động lực để vươn lên.

Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông hồi tháng 3 vừa qua, Hùng Thuận cho biết anh hiện vẫn ở nhà thuê nhưng không gian sống thoải mái, tiện nghi hơn. Mục tiêu của anh là năm nay hoặc năm tới sẽ mua được nhà.

Bác Ba Phi - Mạc Can

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật Lê Trung Can, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Trong Đất phương Nam, nhân vật bác Ba Phi do Mạc Can thủ vai chiếm nhiều cảm tình của khán giả với hình tượng một ông già mặc áo bà ba, đầu quấn khăn rằn.

Con đường nghệ thuật của Mạc Can rất đa dạng. Ông từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực như viết sách, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài... Năm 2005, nghệ sĩ nhận Giải A cuộc thi viết tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam (cuốn Tấm ván phóng dao).

Nhân vật bác Ba Phi do Mạc Can thủ vai (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí hồi tháng 8/2022, Mạc Can cho biết sau hơn 50 năm làm nghệ thuật, cát-xê với ông vẫn không đủ sống. Nghệ sĩ cũng từng có nhiều năm cô đơn trong căn nhà thuê rộng hơn 20m2 và phải chống chọi với bệnh tật. Từ năm 2019 đến giữa năm 2020, ông nhiều lần nhập viện vì bị viêm loét dạ dày, thấp khớp, gút...

Mạc Can ở tuổi 77 (Ảnh: Quang Ninh).

Hiện tại Mạc Can sống trong căn phòng trọ tại quận Bình Tân (TPHCM), miệt mài kiếm sống bằng những đồng tiền ít ỏi từ việc viết bản thảo. Ở tuổi 80, nghệ sĩ vẫn muốn cống hiến cho nghệ thuật. Ông cảm thấy xúc động mỗi lần được khen diễn hay, có hồn. Gần đây nhất, vai diễn của ông trong Chuyện ma gần nhà (2022) được nhiều khán giả yêu thích.

Bà Tư Ù - Mai Thanh Dung