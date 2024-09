Số phận chiếc ghế nóng của B Ray ở Rap Việt

Các khán giả hiện không tập trung theo dõi vào các sự kiện giải trí. Đây là thời điểm 2 game show Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai về đến chặng nước rút. Trong đó, show Anh trai say hi, có chung nhà sản xuất với Rap Việt, đang tạo sức hút tuyệt đối trên mạng xã hội và các nền tảng nghe nhạc. Sức hút của Anh trai say hi trực tiếp khiến màn công bố lên sóng của Rap Việt không còn bùng nổ.

Sự chú ý của khán giả cho Rap Việt mùa 4 trong tập mở đầu có thể bị phân tán vì Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, từ giai đoạn về sau, khả năng cao Rap Việt mùa 4 sẽ lại độc chiếm thị trường game show giải trí, khi bên cạnh không có đối thủ cạnh tranh.

So với mùa 3, dàn HLV, giám khảo Rap Việt chỉ điều chỉnh vị trí F.Herro thế chỗ Andree Right Hand. Song, vai trò cầm trịch ở Rap Việt mùa 4 biến động mạnh khi Suboi và Karik quay lại ghế HLV. Còn F.Herro và Thái VG ngồi vị trí giám khảo.

Sự trở lại của Karik và Suboi trong vai trò đào tạo thí sinh chính là điểm được khán giả kỳ vọng nhiều nhất ở Rap Việt mùa 4, khi những gì diễn ra ở mùa một cho thấy 2 rapper đặc biệt phù hợp với vai trò đó.

Đây là mùa Rap Việt đột phá về mặt thí sinh, với đa số gương mặt mới toanh. Sẽ không còn trường hợp rapper nhẵn mặt đi thi lại ở Rap Việt mùa 4, đồng thời cũng không có quá nhiều rapper gạo cội. Với nhiều cá tính mới lạ như vậy, Rap Việt mùa 4 được kỳ vọng tạo nên nhiều tiết mục đột phá như mùa một.

Theo Tiền Phong