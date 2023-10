Số liệu gây bất ngờ về giá thuê bất động sản công nghiệp miền Bắc, miền Nam

Tỷ lệ lấp đầy ở Bắc Ninh giảm xuống 80% từ mức 91% của năm ngoái, do ghi nhận nhiều nguồn cung mới có sẵn ở Gia Bình IP (277 ha), Thuận Thành (231 ha) và VSIP Bắc Ninh II (137 ha).

Tỷ lệ lấp đầy tại Hải Dương đã giảm 5% xuống còn 81%. Ngược lại, tỷ lệ lấp đầy Hải Phòng tăng 13% so với cùng kỳ lên 76% và Hưng Yên đạt tỷ lệ lấp đầy 88% với mức cải thiện 14%.

Khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam ghi nhận 122 dự án KCN với diện tích đất cho thuê đạt 24.883 ha. Khách thuê chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và nước giải khát, vật liệu xây dựng, dệt may và sản phẩm cao su và nhựa.

Ông John Campbell cho biết nửa đầu năm, Bà Rịa - Vũng Tàu có tỷ lệ tăng giá thuê lớn nhất với mức tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, lên 128 USD/m2/chu kỳ thuê. Mức giá thuê tăng một phần nhờ vào việc tăng giá tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, một trong những khu công nghiệp đắt đỏ nhất ở tỉnh này.

Tỷ lệ lấp đầy (cột màu xám), tỷ lệ còn trống (cột màu vàng) và giá thuê (chấm màu cam) bất động sản công nghiệp tại các tỉnh/thành khu vực phía Nam.

Long An có mức tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 191 USD/m2, và Đồng Nai tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 188 USD/m2. Bình Dương và TPHCM hầu như không có đất trống, không có sự tăng giá.