Sở hữu tài sản 24 triệu USD, Song Joong Ki không ngại 'ở rể' vì vợ con

Thông qua tài khoản cá nhân, Song Joong Ki thông báo vợ chồng anh đã đón con trai đầu lòng ở Rome, Italy. "Tôi hiện đang ở Italy. Cuối cùng, tôi đã được chứng kiến con trai chào đời ở Rome - quê hương của vợ tôi", anh viết.

Nam diễn viên còn chia sẻ hình ảnh đầu tiên về con trai với người hâm mộ. Trước khi bà xã chuyển dạ, Song Joong Ki và vợ đã sang châu Âu sinh sống để tiện cho anh ghi hình bộ phim mới và bà xã nhận sự chăm sóc của cha mẹ ruột.



Song Joong Ki không ngại "ở rể" vì vợ và con (Ảnh: Sina).

Ngay sau khi hoàn tất việc ghi hình bộ phim mới My Name Is Loh Kiwan, nam diễn viên và vợ nhanh chóng chuyển tới Italy. Hai người sống cùng bố mẹ của nữ diễn viên Katy. Cặp đôi vài lần bị người hâm mộ và truyền thông bắt gặp trên đường phố.

Tháng 5 vừa rồi, nam diễn viên có mặt tại Pháp để tham dự LHP Cannes 2023. Anh mang theo vợ tới Pháp nhưng Katy không xuất hiện trước truyền thông hay sải bước trên thảm đỏ của chồng.

Tại Pháp, Song Joong Ki thừa nhận, anh rất hạnh phúc và hồi hộp khi sắp lên chức bố. Anh cũng chia sẻ, mỗi ngày, vợ chồng anh đều tâm sự về những kế hoạch cho thiên thần nhỏ, kết tinh tình yêu của hai người.