Sở GD&ĐT Hà Nội bác thông tin 'học trực tuyến khi có học sinh mắc Covid-19'

Cũng theo ông Tuấn, trong các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đã ban hành, Sở GD&ĐT Hà Nội đều lưu ý các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19.

Đồng thời, các nhà trường cần triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học; rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.