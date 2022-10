Sở Công Thương TPHCM: Việc thiếu xăng chỉ xảy ra ở một số cửa hàng tư nhân

"Một số cơ quan báo chí phản ánh về việc có cửa hàng, cây xăng ngừng bán do hết xăng. Việc thiếu này chỉ diễn ra ở phạm vi cục bộ một số cửa hàng tư nhân do họ phụ thuộc vào doanh nghiệp phân phối, đơn vị vận tải. Các doanh nghiệp lớn, có hệ thống phân phối thì tình hình tương đối ổn định do họ có kho chứa, hệ thống vận chuyển", lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định.

Để khắc phục những khó khăn của thị trường xăng, dầu, ông Lê Huỳnh Minh Tú thông tin, Sở Công Thương đã đề xuất và được UBND TPHCM chấp thuận phương án để xe vận chuyển xăng, dầu di chuyển trong giờ cao điểm. Vị lãnh đạo sở tái khẳng định dù vẫn còn một số khó khăn, nhưng nguồn cung ứng xăng, dầu đã ổn định hơn do sự vào cuộc của cơ quan chức năng.