Snapdragon 8 Elite: Kẻ thách thức A18 Pro của Táo khuyết

Qualcomm vừa ra mắt Snapdragon 8 Elite, vượt qua Apple A18 Pro về khả năng xử lý, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ chip smartphone. Snapdragon 8 Elite (hay còn gọi là Snapdragon 8 Gen 4) sẽ sớm được ra mắt như con chip mạnh mẽ nhất của Qualcomm. Tuy nhiên, trước sự kiện ra mắt vào tuần tới, chúng ta đã có thể thấy điểm số AnTuTu của con chip này, và nó thật sự rất ấn tượng. Hơn nữa, có vẻ như nó sẽ là đối thủ đáng gờm của Apple A18 Pro. Nhờ vào hình ảnh rò rỉ từ OnLeaks và Smartprix, chúng ta có thể so sánh điểm chuẩn AnTuTu của Realme GT 7 Pro và iPhone 16 Pro Max. Đối với những ai chưa biết, Realme GT 7 Pro đã được xác nhận sẽ ra mắt chính thức tại Trung Quốc vào cuối tháng này. GT 7 Pro được trang bị Snapdragon 8 Elite, đạt 3.025.991 điểm trên AnTuTu. Trong khi đó, Apple A18 Pro chỉ đạt 1.651.728 điểm, tức chỉ bằng một nửa. Điểm số AnTuTu của Snapdragon 8 Elite (trái) so với Apple A18 Pro (phải) (Nguồn ảnh: OnLeaks x Smartprix) Thế hệ trước Snapdragon 8 Gen 3 cũng có hiệu suất tốt hơn đôi chút trên AnTuTu. Tuy nhiên, Snapdragon 8 Elite đã có một bước nhảy vọt lớn và đạt điểm số cao hơn trên Geekbench. Không lâu trước đây, OnePlus 13 sử dụng cùng con chip Snapdragon cũng đã xuất hiện trên mạng, và điểm Geekbench 6 của nó cũng được tiết lộ. Máy đạt 3.216 điểm cho đơn nhân và 10.051 điểm cho đa nhân. So với các điểm chuẩn của A18 Pro, trong khi nó có điểm số đơn nhân cao hơn một chút ở mức 3358 điểm, thì lại không thể theo kịp ở bài kiểm tra đa nhân, chỉ đạt 8184 điểm. Gần đây, Samsung Galaxy S25 Ultra cũng đã xuất hiện trên Geekbench với con chip Snapdragon 8 Elite. Ngoài ra, iQOO 13 cũng dự kiến sẽ được trang bị chipset này. Tuy nhiên, Qualcomm không phải là hãng duy nhất đang chuẩn bị. Con chip MediaTek Dimensity 9400 mới ra mắt dường như cũng vượt qua A18 Pro về hiệu suất đa nhân. "Lần đầu tiên trong lịch sử, Snapdragon đã cạnh tranh ngang ngửa và thậm chí vượt trội hơn Apple trên một số phương diện. Đồng thời, Samsung cũng đang tích cực hoàn thiện chipset Exynos 2500 sắp ra mắt, hứa hẹn mang đến những đột phá mới. Nhìn chung, ngành công nghiệp smartphone đang bước vào một kỷ nguyên hiệu suất hoàn toàn mới, có lẽ vượt xa nhu cầu thực tế của người dùng. Mặc dù những thành tựu mới của Snapdragon đáng được ghi nhận, việc đặt tên Snapdragon 8 Elite có thể làm phức tạp thêm hệ thống đặt tên của Qualcomm. Hy vọng rằng công ty sẽ cân nhắc sử dụng tên gọi đơn giản hơn như 8 Gen 4.