Smartwatch 'dành cho phái đẹp' Garmin Lily 2 Active ra mắt

Với nhiều tính năng thiết thực, Garmin Lily 2 Active hứa hẹn là bạn đồng hành tuyệt vời dành cho phái đẹp đang hướng đến cuộc sống năng động và phong cách. Garmin chính thức trình làng mẫu đồng hồ thông minh mới nhất trong phân khúc sản phẩm thời trang mang tên Lily 2 Active. Thiết bị được thiết kế "dành riêng cho phái đẹp", đáp ứng mọi nhu cầu về thẩm mỹ và phong cách sống nữ giới hiện đại với nhiều tính năng thiết yếu phục vụ cho việc theo dõi sức khỏe, thể chất toàn diện. Là mẫu smartwatch nhỏ nhất của Garmin được trang bị GPS, Lily 2 Active sở hữu thiết kế với khung viền bằng kim loại, màn hình ẩn có họa tiết sắc sảo, và hai nút bấm tiện lợi cho việc thao tác. Thời lượng pin của Lily 2 Active lên đến 9 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh và 9 giờ khi bật GPS, người dùng sẽ có đủ thời gian để duy trì hoạt động hằng ngày cũng như tập luyện. Những điểm nhấn khiến phái nữ yêu thích Lily 2 Active: GPS được tích hợp ngay trên đồng hồ : Theo dõi chính xác định vị các hoạt động ngoài trời như đi bộ, chạy bộ và nhiều bộ môn khác.

: Theo dõi chính xác định vị các hoạt động ngoài trời như đi bộ, chạy bộ và nhiều bộ môn khác. Theo dõi năng lượng cơ thể Body Battery : Đánh giá mức năng lượng trong ngày để giúp người dùng xác định thời điểm phù hợp nhất để luyện tập hay nghỉ ngơi.

: Đánh giá mức năng lượng trong ngày để giúp người dùng xác định thời điểm phù hợp nhất để luyện tập hay nghỉ ngơi. Điểm giấc ngủ : Đánh giá chất lượng giấc ngủ từ đó cung cấp lời khuyên chi tiết để người dùng cải thiện. Theo dõi các giai đoạn của giấc ngủ, nhịp tim, sự thay đổi nhịp tim, mức độ căng thẳng, nồng độ Oxy trong máu (Pulse Ox) và hô hấp.

: Đánh giá chất lượng giấc ngủ từ đó cung cấp lời khuyên chi tiết để người dùng cải thiện. Theo dõi các giai đoạn của giấc ngủ, nhịp tim, sự thay đổi nhịp tim, mức độ căng thẳng, nồng độ Oxy trong máu (Pulse Ox) và hô hấp. Theo dõi hoạt động thể chất : Theo dõi số bước, lượng calo tiêu thụ, cường độ hoạt động và nhiều chỉ số khác.

: Theo dõi số bước, lượng calo tiêu thụ, cường độ hoạt động và nhiều chỉ số khác. Hỗ trợ hơn 31 môn thể thao : Người dùng có thể đổi mới các buổi tập luyện để có trải nghiệm đa dạng với nhiều bộ môn được hỗ trợ như tennis, pickleball, đạp xe trong nhà, và golf.

: Người dùng có thể đổi mới các buổi tập luyện để có trải nghiệm đa dạng với nhiều bộ môn được hỗ trợ như tennis, pickleball, đạp xe trong nhà, và golf. Hiển thị bài tập trực tiếp trên màn hình đồng hồ : Tải xuống và tập luyện các bài tập sức mạnh, cường độ cao, yoga, và nhiều bài tập khác theo hướng dẫn trên màn hình đồng hồ.

: Tải xuống và tập luyện các bài tập sức mạnh, cường độ cao, yoga, và nhiều bài tập khác theo hướng dẫn trên màn hình đồng hồ. Huấn luyện viên Garmin Coach: Tập luyện để chinh phục giải chạy sắp tới với kế hoạch tập luyện được cá nhân hóa cho từng người dùng do các huấn luyện viên chuyên nghiệp đề xuất. Cũng giống các mẫu smartwatch khác của Garmin, Lily 2 Active sẽ được tích hợp thanh toán một chạm Garmin Pay và chức năng đồng bộ hóa với Garmin Connect. Garmin Lily 2 Active có khả năng cung cấp bản tin dữ liệu bao gồm chất lượng giấc ngủ, trạng thái HRV, lịch thông báo các hoạt động trong ngày, thời tiết;... kèm theo đó là báo cáo nhanh tình trạng sức khỏe (Health Snapshot) cùng những giải pháp giải tỏa căng thẳng (thiền định, bài tập thở,...). Ngoài ra, phái đẹp thuận tiện quản lý chu kỳ kinh nguyệt và thai kỳ, đồng thời nhận được các hướng dẫn về tập luyện và dinh dưỡng với sản phẩm này. Bên cạnh đó, Garmin Lily 2 Active còn tương thích với cả điện thoại iPhone và Android, cho phép người dùng dễ dàng nhận thông báo, email, và tin nhắn ngay trên đồng hồ. Các tính năng theo dõi và hỗ trợ an toàn như Trợ lý (Assistance) và Phát hiện Sự cố (Incident Detection) cho phép thiết bị tự động gửi vị trí của người dùng tới các số liên hệ khẩn cấp đã được cài đặt từ trước, tăng sự an tâm khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Garmin Lily 2 Active sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 17/10 với mức giá từ 8,29 triệu đồng.