Smartphone tầm trung bền nhất cho đến nay của Honor ra mắt

Honor vừa ra mắt mẫu smartphone tầm trung mới mang tên X9c 5G, nổi bật với độ bền vượt trội so với các sản phẩm cùng phân khúc. Đây là chiếc smartphone bền nhất của Honor hiện có trên thị trường, vượt qua cả mẫu tiền nhiệm X9b đã ra mắt trước đó. Một trong những điểm khác biệt chính giữa X9b và X9c là dung lượng pin. Trong khi X9b được trang bị pin 5.800 mAh thì X9c sở hữu pin 6.600 mAh lớn hơn nhiều. Bên cạnh đó, X9c còn đạt nhiều tiêu chuẩn bền bỉ hơn, với xếp hạng IP65M cho thấy khả năng bảo vệ hoàn toàn khỏi tia nước. Nhiều điểm nổi bật trên Honor X9c Honor cũng cho biết, X9c đứng đầu trong bảng xếp hạng Độ tin cậy toàn diện của SGS, với khả năng chống rơi từ độ cao 2 mét. Chiếc smartphone này không chỉ chống rơi và chống nước, mà còn có khả năng chịu nhiệt đáng kinh ngạc. Theo thông tin từ Honor, X9c có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, từ -30 độ C đến 55 độ C. Sản phẩm có thiết kế mỏng nhẹ bằng titan, cung cấp sẵn trong ba màu sắc: Tím titan, Đen titan và Xanh ngọc bích. Hiện tại, điện thoại có thể đặt hàng trước tại một số quốc gia với mức giá dao động từ 300 đến 350 USD. Về thông số kỹ thuật, Honor X9c không gây ấn tượng mạnh. Sản phẩm được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 1, một chip tầm trung không có nhiều cải tiến so với mẫu trước đó. Người dùng có thể lựa chọn giữa các phiên bản bộ nhớ 8/256 GB, 12/256 GB hoặc 12/512 GB. Đối với khả năng camera, Honor X9c sở hữu thiết lập camera kép với cảm biến chính 108 MP (1/1,67 inch) và cảm biến siêu rộng 5 MP. Ngoài ra, máy còn có camera trước 16 MP phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh tự sướng. Chiếc điện thoại này được trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải 1224 x 2700 pixel cho tốc độ làm mới 120 Hz và độ sáng tối đa lên đến 4.000 nits. Đặc biệt, Honor X9c được trang bị thỏi pin dung lượng lớn dến 6.600 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W hứa hẹn mang đến trải nghiệm sử dụng lâu dài và tiện lợi cho người dùng.