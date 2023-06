SM lên tiếng về 3 thành viên EXO kiện đòi rời công ty

Xin chào. Đây là SM Entertainment. Hôm nay, đại diện của BYUN BAEKHYUN, KIM JONGDAE VÀ KIM MINSEOK (sau đây gọi là 'nghệ sĩ') đã thông báo cho chúng tôi về việc chấm dứt hợp đồng độc quyền, vì vậy công ty chúng tôi muốn làm rõ quan điểm của mình về vấn đề này. Trước hết, EXO là nghệ sĩ mà chúng tôi vô cùng quý trọng. Vì vậy ngay cả trong thời gian hợp đồng độc quyền hiện tại vẫn còn hiệu lực, chúng tôi đã hai lần tăng tỷ lệ hưởng lợi nhuận của nghệ sĩ. Công ty đã và đang thực hiện việc quyết toán (tính toán tỷ lệ phân chia lợi nhuận) cho nghệ sĩ trong nhiều năm qua và nghệ sĩ có thể kiểm tra việc tính toán này bất kỳ khi nào họ muốn, nghệ sĩ đã không có bất kỳ ý kiến nào khác trong quá trình tiến hành trên. Ngay cả vào thời điểm hết hạn hợp đồng độc quyền hiện tại và thảo luận về việc ký kết hợp đồng mới với nghệ sĩ, sau khi tiếp tục thảo luận trên cương vị bình đẳng, cả ba nghệ sĩ BYUN BAEKHYUN, KIM JONGDAE VÀ KIM MINSEOK đã ký hợp đồng độc quyền mới, và trong quá trình này không có bất kỳ đề cập gì đến việc quyết toán. Tuy nhiên, phía đại diện của nghệ sĩ bất ngờ tuyên bố không thể công nhận hợp đồng độc quyền mới đã được ký kết, và sau đó bắt đầu xuất hiện những bài báo cho rằng có các thế lực bên ngoài đang lay chuyển nghệ sĩ. Dù rất bối rối, nhưng chúng tôi đã đề nghị ký biên bản thỏa thuận để hoàn toàn tôn trọng mong muốn của các nghệ sĩ, và thay vào đó chúng tôi yêu cầu nghệ sĩ đảm bảo không ký hợp đồng kép vì sẽ vi phạm hợp đồng độc quyền. Sau đó, đại diện của nghệ sĩ, người ban đầu đề nghị ký biên bản thỏa thuận đã thay đổi thái độ và ngừng thảo luận về việc ký kết thỏa thuận, đồng thời thông báo với chúng tôi rằng họ sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng độc quyền mà không có bất kỳ lời giải thích nào về việc liệu có hợp đồng kép hay không. 1. Tính minh bạch trong quá trình quyết toán Tiến hành quyết toán hàng tháng, có thể mở và xem dữ liệu quyết toán có sẵn bất kỳ khi nào

Nghệ sĩ không có vấn đề gì liên quan đến việc quyết toán

Dù dữ liệu quyết toán có sẳn có thể được xem bất kỳ lúc nào, nhưng lại đang yêu cầu cung cấp 'bản sao' với mục đích khác và lợi dụng nó làm lý do chấm dứt hợp đồng Đầu tiên, chúng tôi xin giải thích cụ thể về việc nghệ sĩ tuyên bố rằng dữ liệu quyết toán không được cung cấp chính xác là hoàn toàn không đúng sự thật. Chúng tôi đã tiến hành quyết toán 2 lần trong một năm trước khi Đạo luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng được sửa đổi, và quyết toán hằng tháng sau khi đạo luật được sửa đổi. Bên cạnh đó về dữ liệu quyết toán, chúng tôi đã hợp tác với nghệ sĩ để nghệ sĩ có thể đến công ty và kiểm tra bất cứ lúc nào nếu nghệ sĩ muốn; chúng tôi luôn cung cấp riêng lịch sử chi tiêu mỗi khi nghệ sĩ đến công ty, và trong suốt nhiều năm qua trong thời gian hợp đồng độc quyền còn hiệu lực nghệ sĩ đã không đưa ra bất kỳ ý kiến nào khác về phương thức quyết toán. Tuy nhiên như đã đề cập trước đó, chúng tôi đã nhận được nhiều thông tin cho rằng các thế lực bên ngoài đang tiếp cận các nghệ sĩ của chúng tôi, tung tin đồn thất thiệt và lôi kéo họ, phớt lờ hợp đồng độc quyền với chúng tôi và nói rằng việc ký hợp đồng độc quyền với họ (các công ty khác) là hợp pháp. Nói cách khác, đây là tình huống mà chúng tôi không thể không nghi ngờ rằng liệu có ý định không chính đáng nào từ các thế lực bên ngoài đằng sau việc nghệ sĩ có vấn đề với việc quyết toán hay yêu cầu cung cấp bản sao toàn bộ dữ liệu quyết toán hay không. Chúng tôi đã nhiều lần giải thích về việc các nghệ sĩ có thể đi cùng người có chuyên môn như người đại diện hoặc kế toán viên để xem lại toàn bộ dữ liệu quyết toán đã được xác nhận trước đó và kiểm tra chi tiết nhất có thể; gần đây chúng tôi cũng đã giải thích đầy đủ với đại diện của nghệ sĩ về việc chỉ cho phép xem là do lo ngại về việc cung cấp một cách bất hợp lý cho bên thứ ba như các thế lực bên ngoài đã nêu trên. Tuy nhiên, ngay từ đầu đại diện của nghệ sĩ không những không phản hồi việc đọc dữ liệu quyết toán và kiểm tra nội dung trước mà còn không cam kết sẽ không cung cấp thông tin cho các thế lực bên ngoài. Họ cũng không đưa ra phản hồi cho câu hỏi về việc liệu đã ký kết hay thảo luận về hợp đồng kép với bên ngoài hay không, mà cứ khăng khăng nhắc lại rằng không còn cách nào khác ngoài việc chấm dứt hợp đồng với lý do chúng tôi không cung cấp 'bản sao' tài liệu quyết toán. Đối với chúng tôi, việc cung cấp bản sao dữ liệu quyết toán của nghệ sĩ cho các thế lực bên ngoài là một vấn đề không thể xem nhẹ; chẳng hạn như khi chi tiết các hoạt động cụ thể dùng làm căn cứ quyết toán được cung cấp cho các thế lực bên ngoài sẽ gây thiệt hại đến các thành viên EXO khác bên cạnh 3 nghệ sĩ. Do đó chúng tôi đã yêu cầu xác nhận liệu việc nghệ sĩ ký kết hợp đồng kép với bên ngoài có phải là sự thật hay không, nhưng trái lại đại diện của nghệ sĩ đã gửi công văn tuyên bố rằng sẽ chấm dứt hợp đồng độc quyền ngay lập tức mà không có bất kỳ phản hồi nào. 2. Tính hợp pháp và hiệu lực của hợp đồng độc quyền mới và hợp đồng cũ Hợp đồng mới được xây dựng trên cơ sở của hợp đồng hiện có

Hiệu lực của hợp đồng và thời hạn cũng như tính hợp pháp đã được tòa án tối cao công nhận

Trường hợp hợp đồng độc quyền mới đã được ký kết ngày 30 tháng 12 năm 2022, đã đạt được thỏa thuận chi tiết với luật sư đến từ công ty luật lớn của phía thành viên Thứ hai, chúng tôi sẽ giải thích về tính hợp pháp và hiệu lực của hợp đồng độc quyền hiện có và hợp đồng độc quyền mới. Công ty chúng tôi tuân thủ đầy đủ hợp đồng chuyên trách tiêu chuẩn mà Ủy ban Thương mại Công bằng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang ban hành và khuyến cáo. Hợp đồng này đã được Tòa án Tối cao công nhận tính hợp pháp và tính hiệu lực trong vụ kiện của Hoàng Tử Thao - cựu thành viên EXO. Tuy nhiên, công ty chúng tôi đã 2 lần ký thỏa thuận phụ thuộc với các thành viên EXO và thay đổi tỷ lệ quyết toán có lợi cho nghệ sĩ. Đây là biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của công ty và nghệ sĩ dù không có nghĩa vụ hợp đồng. Nội dung cần nhấn mạnh như sau công ty chúng tôi đảm bảo rằng nghệ sĩ có thể nhận được sự hỗ trợ đầy đủ, và hoàn toàn tự do trong việc gia hạn hợp đồng sau khi thảo luận kĩ lưỡng với chúng tôi. Trên thực tế, trong số các nhóm nhạc trực thuộc công ty, các thành viên SNSD và f(x) đã ký hợp đồng độc quyền với các công ty giải trí khác. Đặc biệt, với Girls' Generation ngay cả sau khi 3 thành viên chuyển đến công ty giải trí khác, họ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với công ty chúng tôi và tham gia phát hành album cũng như biểu diễn tại SMTOWN. Mặt khác, cũng có trường hợp ký lại hợp đồng độc quyền với công ty chúng tôi sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, như trường hợp đa số các nghệ sĩ TVXQ và Super Junior đã tái ký hợp đồng với công ty 2 lần. Trên thực tế, nghệ sĩ đã ký hợp đồng mới sau khi nhận được sự hỗ trợ của luật sư từ một công ty luật lớn để đạt được thỏa thuận của đôi bên trong tình huống không bắt buộc phải tái ký hợp đồng trước khi kết thúc hợp đồng hiện có. Công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với 7 thành viên kể từ ngày 30/12/2022 sau 1 năm 6 tháng đàm phán dài hạn với các thành viên EXO từ tháng 6/2021 đến cuối năm 2022. Mặc dù mỗi thành viên đều có thời gian bắt đầu nghĩa vụ quân sự khác nhau, nhưng vì biết tầm quan trọng của EXO với tư cách một nhóm nên các thành viên cũng như công ty đã tiến hành thảo luận về việc tái ký hợp đồng, bắt đầu từ các thành viên sắp kết thúc hợp đồng. Trong quá trình thảo luận về việc tái ký hợp đồng, từ tháng 4 năm 2022, luật sư của công ty luật lớn do các thành viên chỉ định cũng đã tiến hành thảo luận và đã trải qua quá trình điều chỉnh ý kiến của nhau. Đặc biệt, trong khoảng một tháng kể từ giữa tháng 11/2022, chúng tôi đã trao đổi và hoàn thành hợp đồng chi tiết từng từ một sau 8 lần chỉnh sửa điều khoản. Bất chấp tình huống như vậy, người đại diện mới được nghệ sĩ bổ nhiệm gần đây đột nhiên thay đổi lập trường và khẳng định rằng không thể công nhận hiệu lực của hợp đồng độc quyền mới. Điều này cho thấy rõ rằng thông tin mà chúng tôi ghi nhận được là sự thật. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là bảo vệ EXO cũng như những người hâm mộ vô cùng yêu mến và ủng hộ EXO, và hơn nữa, bảo vệ tất cả các nghệ sĩ của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ những thế lực bên ngoài đang lừa dối các nghệ sĩ bằng những cám dỗ tài chính phi lý, những lời lẽ ngọt ngào và những tin đồn vô căn cứ nhằm làm tan rã và lung lay nhóm. Xin cảm ơn!