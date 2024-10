SJC đóng cửa 2 cửa hàng tại Đà Nẵng không rõ lý do

Nhiều ngày nay, 2 cửa hàng SJC tại Đà Nẵng đóng cửa mà không thông báo thời gian mở lại. Ngày 8-10, ghi nhận tại SJC Hùng Vương - Đà Nẵng, cửa hàng dán thông báo tạm ngưng hoạt động. Theo một bảo vệ làm việc ở cạnh cửa hàng trên thì SJC đã đóng cửa cách đây hơn 10 ngày. Cửa hàng chỉ dán một thông báo "tạm ngưng hoạt động", không đưa ra thời gian mở cửa trở lại. Cửa hàng SJC tại 193 Hùng Vương - Đà Nẵng đóng cửa nhiều ngày nay Tại chi nhánh SJC miền Trung - 185 Nguyễn Văn Linh cũng dán thông báo tương tự. Nhiều khách hàng tìm đến để giao dịch nhưng bất thành.

Chị Trương Hồ Hạnh (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho hay nhiều ngày nay, do thấy giá vàng biến động nên muốn bán vàng đã mua tại SJC. Tuy nhiên, khi tìm tới 2 cửa hàng SJC tại Đà Nẵng thì đều đóng cửa.

Chị Hạnh gọi điện vào số cửa hàng thì không thấy nghe máy, gọi đến số đường dây nóng của SJC thì liên tục bận. Chi nhánh SJC miền Trung tại 185 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng cũng đóng cửa Theo chị Hạnh, nhiều khách hàng tìm đến một số cửa hàng khác của PNJ, DOJI để bán vàng trong thời điểm này, tuy nhiên phải chịu giá thấp hơn. Chị Hạnh nhận định việc SJC đóng cửa nhiều ngày qua là bất thường trong thời điểm giá vàng có nhiều biến động. Chúng tôi đã liên hệ đến Phòng giao dịch Vàng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC, một nhân viên xác nhận đang tạm ngừng hoạt động 2 cửa hàng tại TP Đà Nẵng. Theo nhân viên này, phía công ty chỉ thông báo tạm ngừng hoạt động, không nêu lý do cũng như thời gian mở cửa trở lại.

Cửa hàng chỉ dán thông báo tạm ngưng giao dịch, không nêu thời gian mở cửa trở lại Lúc 10 giờ ngày 8-10, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC điều chỉnh tăng lên 83 triệu đồng/lượng mua vào, 85 triệu đồng/lượng bán ra, thêm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Đây cũng là mức giá bán ra của các ngân hàng thương mại, đồng thời cũng lần đầu tiên giá vàng miếng được điều chỉnh tăng trong khoảng 1 tuần qua. Diễn biến này khá bất ngờ so với sự ổn định của giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại. Hiện, Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn mua vào 82 triệu đồng/lượng, bán ra 83,3 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua.