SJC Đà Nẵng mở cửa, khách mua vàng miếng phải đăng ký online

Ngày 14-10, Chi nhánh SJC miền Trung thông báo đồng loạt hoạt động trở lại 3 cửa hàng tại TP Đà Nẵng trong sáng cùng ngày. Đó là các cửa hàng gồm: Cửa hàng 193 Hùng Vương, 185 Nguyễn Văn Linh và cửa hàng mỹ nghệ số 8 Bạch Đằng. Trong đó, 2 cửa hàng có giao dịch vàng miếng gồm cửa hàng ở đường Hùng Vương và Nguyễn Văn Linh cùng thông báo, chỉ nhận khách mua vàng miếng đã đăng ký trực tuyến. Nhân viên cửa hàng SJC Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng sắp xếp lại sản phẩm, chuẩn bị đón khách trong sáng 14-10 Theo đó, kể từ ngày 14-10, chi nhánh SJC miền Trung triển khai nhận đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến thông qua website của SJC. Một nhân viên tại cửa hàng SJC Hùng Vương cho hay khách đến giao dịch bán vàng miếng sẽ thực hiện bình thường. Khách có nhu cầu mua vàng thì phải đăng ký trước. Khách có nhu cầu mua vàng miếng tại cửa hàng SJC ở Đà Nẵng phải đăng ký trực tuyến qua website của SJC Lý giải về việc không bán cho khách chưa đăng ký trước, nhân viên này cho biết do có "tình trạng khan vàng". Sau khi đăng ký mua vàng thành công, khách hàng đến cửa hàng để thanh toán tiền và nhận vàng trực tiếp. Trước đó, từ giữa cuối tháng 9, các cửa hàng SJC tại Đà Nẵng đồng loạt đóng cửa, không rõ lý do. Sau đó, nhân viên SJC giải thích do nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất nên phải đóng cửa. Lúc 9 giờ ngày 14-10, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC niêm yết mua vào 83 triệu đồng/lượng, bán ra 85 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Giá vàng miếng tăng trở lại vùng đỉnh trong 4 tháng qua. Đây cũng là mức giá bán ra của các ngân hàng thương mại.