SJC bán vàng 'thả phanh' trong ngày độc thân, khách mua bao nhiêu cũng có

Khách muốn mua bao nhiêu vàng miếng cũng được SJC đáp ứng, mua tại quầy không phải đăng ký online; riêng vàng nhẫn mỗi người được mua tối đa 5 lượng. Giá vàng hôm nay, ngày độc thân 11/11 tiếp tục giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán và 200.000 đồng/lượng ở chiều mua. Giá vàng miếng niêm yết tại SJC cuối chiều 11/11 ở mức 81,9 triệu đồng/lượng bán ra, mua vào 85,4 triệu đồng/lượng, mức giá này giảm 100.000 đồng so với mở cửa đầu ngày và giảm 400.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệnh mua bán tiếp tục nới rộng 3,5 triệu đồng. Vàng nhẫn tại doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn nhất này cũng được niêm yết giảm khoảng 500.000 đồng/lượng so với ngày trước và giảm 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ mua vào đang ở mức 81,8 triệu đồng/lượng, bán ra 84,3 triệu đồng/lượng. Người mua vàng miếng tại SJC đang được mua trực tiếp tại cửa hàng và mua bao nhiêu cũng có, không phải đăng ký online. (Ảnh: H.L) Giảm mạnh nhất là tại Mi Hồng, giá bán ra giảm đến 800.000 đồng/lượng, mua vào giảm 1 triệu đồng/lượng; mua bán còn 82,3-85 triệu đồng/lượng. Vào buổi sáng, doanh nghiệp này niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 82,8 triệu đồng, bán ra 85,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại đây mua vào cũng chỉ còn 82 triệu đồng/lượng, bán ra 84 triệu đồng/lượng, mất 500.000 đồng/lượng so với đầu ngày. Đáng chú ý nhất là người mua vàng miếng tại SJC hiện không còn phải chật vật đăng ký online và chờ mua với số lượng giới hạn ít ỏi. Trung tâm vàng bạc đá quý SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3 - điểm bán lớn nhất của doanh nghiệp này) đang bán "thả phanh" cho khách có nhu cầu. Khách mua vàng miếng chỉ cần bấm số thứ tự, chờ đến lượng và báo số lượng vàng miếng muốn mua là được nhân viên thực hiện các thủ tục giao dịch nhanh chóng như trước tháng 6/2024. Riêng vàng nhẫn thì doanh nghiệp này cho phép mỗi khách mua tối đa 5 lượng/lần. Mấy ngày trước, mỗi khách mua vàng nhẫn được mua tối đa 10 lượng/lần. Thực tế từ thứ 6 tuần trước, một số khách đến điểm bán vàng này của SJC cũng đã được mua vàng miếng thoải mái mà không phải thực hiện các thủ tục như 4 tháng qua. Tuy nhiên, tại các doanh nghiệp nhỏ, cửa hàng vàng ở chợ An Đông, khách mua vàng nhẫn vẫn không được đáp ứng đủ nhu cầu. Mỗi khách chỉ được mua 1 chỉ, nhân viên từ chối bán nếu khách yêu cầu mua từ 2 chỉ trở lên. Giá vàng giảm sâu so với đỉnh điểm cuối tháng 10 và giảm liên tục mấy ngày qua khiến những người có nhu cầu mạnh dạn mua vào. Các tiệm vàng xác nhận lượng mua đã cân bằng với lượng bán chứ không còn đổ xô bán như mấy ngày cuối tuần qua. H. Linh