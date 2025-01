Sinner thống trị Australian Open: Quyền năng của nhà vua

Sinner có hai tuần hoàn hảo và thống trị Australian Open. Ảnh: EFE

Nhà vô địch kín đáo

Sinner là VĐV đầu tiên thắng 10 trận liên tiếp trước các đối thủ trong top 10 ATP, kể từ khi BXH công bố năm 1973.

Trước Zverev, anh thậm chí không đối mặt break point nào. Trong 35 năm qua, chỉ có 3 trường hợp tương tự trong các trận chung kết Grand Slam: Pete Sampras (vs Becker, Wimbledon 1995), Roger Federer (vs Philippoussis, Wimbledon 2003) và Rafa Nadal (vs Anderson, US Open 2017).

Khi nhận cúp, Sinner ăn mừng một cách bình thản. “Bạn tự mình chụp ảnh với nó à?”, John Newcombe, nhà vô địch 7 Grand Slam (2 Australian Open), phải đặt câu hỏi. Khi ấy, anh mới giơ cao chiếc cúp có tên Norman Brookes.

Chỉ giơ một chút cho người hâm mộ xem, thế là xong. Khi buổi lễ kết thúc, có người trong BTC phải đến yêu cầu Sinner lặp lại màn ăn mừng và cường điệu hóa một chút vì các nhiếp ảnh gia đã bỏ dở giữa chừng. Chưa bao giờ có nhà vô địch kín đáo đến thế.