Sinh viên Thái Lan biến rác thải nông nghiệp thành đá quý

Đá quý được điều chế từ rác thải nông nghiệp là kết quả nghiên cứu của nhóm sinh viên Khoa Kỹ thuật Gốm sứ của Viện Kỹ thuật thuộc Đại học Công nghệ Suranari, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Suranari (SUT), tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, khẳng định họ đã tạo ra đá quý từ rác thải nông nghiệp. Đáng chú ý, loại đá này có giá cao hơn 6.000 lần so với vật liệu ban đầu. Đá quý từ rác thải nông nghiệp là kết quả nghiên cứu của nhóm sinh viên năm cuối tại Khoa Kỹ thuật Gốm sứ của Viện Kỹ thuật thuộc SUT - gồm Parnpailin Jaichuei, Chatcha Chuma và Saowalak Boonpakdi. Nữ sinh viên Saowalak cho biết công trình nghiên cứu được lấy cảm hứng từ danh tiếng của Thái Lan là vùng đất nông nghiệp, với lúa và mía là những cây trồng chính. Các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất tại “Xứ sở chùa vàng” hàng năm tạo ra rác thải nông nghiệp như rơm rạ, trấu và bã mía. Do hầu hết không được tái sử dụng triệt để, nên rác thải cuối cùng sẽ bị cày xới và biến thành phân bón. Tệ hơn nữa, một số loại rác thải bị đốt để xử lý, từ đó dẫn đến ô nhiễm không khí, chủ yếu là các hạt bụi mịn PM2.5 gây hại cho con người và môi trường. Theo Saowalak, mối quan tâm này đã dẫn đến việc nhóm của cô tiến hành nghiên cứu về đặc tính của rác thải nông nghiệp, sử dụng kiến thức về kỹ thuật gốm sứ. Từ phân tích ban đầu, nhóm sinh viên phát hiện thấy hàm lượng silica cao trong vỏ trấu và các loại rác thải nông nghiệp khác. Vì silica là thành phần chính của đá quý tự nhiên, nên nhóm nghiên cứu đã quyết định biến rơm, vỏ trấu và bã mía thành đá quý. Bằng cách đưa các loại rác thải kể trên vào lò nung ở nhiệt độ 300, 500 và 700 độ C, nhóm đã thu được tro chất lượng cao. Tiếp theo, tro được trộn với các chất cải thiện bằng phương pháp kỹ thuật gốm và công thức hóa học của đá quý tự nhiên. Sau đó, hỗn hợp được hóa lỏng ở nhiệt độ 1.300 độ C thành thủy tinh nóng chảy, và được làm nguội để biến thành chất rắn. Cuối cùng, hỗn hợp được đưa vào nung lại trong lò gốm ở nhiệt độ 550 độ C nhằm tăng độ bền cho đá quý và để nguội từ từ để ổn định hơn. Cô Saowalak chia sẻ, màu sắc của đá quý phản ánh vật liệu mà nó được tạo ra. Vật liệu mới có kích thước và độ bền tương đương đá quý tự nhiên, và phù hợp để sử dụng trong công nghiệp. Đặc biệt là, sản phẩm mới giúp tăng thêm giá trị cho rác thải, theo đó, từ 1 kg rác thải có giá 4 baht có thể được chế biến thành 20 viên đá quý với tổng giá trị lên tới 24.000 baht./.