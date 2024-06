Sinh con "thuận tự nhiên" tại nhà: Lợi chưa thấy đâu nhưng nguy hiểm đủ đường

Nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh

Suy thai

Suy thai là tình trạng thai nhi không nhận đủ oxy và chất dinh dưỡng trong quá trình mang thai hoặc sinh con. Đây là một biến chứng thai kỳ nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của cả mẹ và bé.

Sinh con “thuận tự nhiên” tại nhà mà không có sự theo dõi thường xuyên và đầy đủ như tại bệnh viện có thể khiến cho việc phát hiện sớm các dấu hiệu của suy thai trở nên khó khăn hơn, dẫn đến nguy cơ biến chứng cao hơn.



Nên sinh con tại các bệnh viện, trung tâm y tế để đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và bé. Ảnh: Istock

Sinh non

Sinh non là tình trạng thai nhi chào đời trước 37 tuần thai. Sinh non có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé bao gồm cả tử vong nếu không được chăm sóc đúng cách. Nguy cơ sinh non khi sinh “thuận tự nhiên” tại nhà cao hơn so với sinh con tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị và nhân lực y tế.