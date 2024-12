Singapore - đối thủ của tuyển Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup mạnh cỡ nào?

Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tuyển Singapore tại bán kết ASEAN Cup 2024. Tuyển Singapore là đối thủ của tuyển Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2024. Ảnh: Minh Dân Màn trình diễn của Singapore Tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2024 với ngôi nhất bảng B. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là đội nhì bảng A - tuyển Singapore. Trước khi giải đấu diễn ra, không nhiều người nghĩ rằng Singapore có thể vượt qua vòng bảng, bởi bảng đấu của họ có sự hiện diện của tuyển Thái Lan, Malaysia và Campuchia ít nhiều được đánh giá nhỉnh hơn. Thế nhưng, đội bóng đảo quốc sư tử đã lần lượt đánh bại Campuchia 2-1, Timor Leste 3-0, hòa Malaysia 0-0, thua Thái Lan 0-0, giành 7 điểm chung cuộc và đủ để có tấm vé đi tiếp ở giải đấu năm nay. Ở lượt trận ra quân, Singapore có phần may mắn khi thủ môn Campuchia mắc lỗi trực tiếp "biếu" 2 bàn thắng cho đội chủ nhà. Sau đó, họ cũng thi đấu không mấy ấn tượng trước Timor Leste, phải đến phút 76 mới có thể ghi bàn vào lưới đội bóng yếu nhất bảng. Trận hòa 0-0 của Singapore trước Malaysia cũng không nói lên nhiều điều, khi họ chủ động cầm hòa đối thủ để đảm bảo điểm số an toàn và giành vé đi tiếp. Màn trình diễn tốt nhất của thầy trò huấn luyện viên Tsutomu Ogura chính là trận thua 2-4 trước Thái Lan. Họ thi đấu thăng hoa trong 45 phút đầu tiên dù phải đối đầu với đương kim vô địch. Lần lượt Shawal Anuar Faris và Ramli tận dụng tốt cơ hội ghi 2 bàn thắng liên tiếp mở tỉ số khiến "Voi chiến" choáng váng. Sau cùng, Thái Lan vẫn có thể lật ngược thế trận với 4 bàn thắng trong hiệp 2 để mang về 3 điểm. Đây cũng là bài học cho sự cẩn trọng của Singapore trước khi bước vào bán kết. Tuyển Singapore mạnh cỡ nào? Trong tay huấn luyện viên Tsutomu Ogura không phải là đội hình mạnh nhất của Singapore, bởi ông không có sự phục vụ của là Irfan Fandi, Ikhsan Fandi hay Ilhan Fandi... Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản từng chia sẻ, điều ông cần là sức mạnh tập thể đến từ các cầu thủ chứ không phải chỉ một vài cầu thủ nổi bật. Lực lượng tham dự ASEAN Cup của Singapore có độ tuổi trung bình già nhất giải, bao gồm "lão tướng" Shawal Anuar - người ghi siêu phẩm vào lưới Thái Lan và đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 pha lập công. Shawal Anuar chỉ cao 1m68, không phải hình mẫu trung phong to, cao nhưng lại sở hữu tốc độ đáng nể và kỹ thuật khéo léo. Đây chính là "ngòi nổ" mà tuyển Việt Nam cần khóa chặt trong trận đấu sắp tới. Ngoài ra, đội hình của họ cũng có sự xuất hiện của Ramli, cầu thủ nhập tịch gốc Nhật Bản - Kyoga Nakamura hay một số cầu thủ "con lai" như Ryhan Stewart, Jordan Emaviwe, Abdul Rasaq Akeem... Hiện tại, lối chơi của Singapore là phối hợp nhóm, thay vì khả năng tạo đột biến như trước. Ngoài ra, họ cũng rất bình tĩnh triển khai đội hình và chơi khá đơn giản dù đối diện với sức ép lớn trong một vài thời điểm. Đó cũng là điểm cộng lớn nhất của Singapore trong hành trình vừa qua. Trận bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Singapore diễn ra trên sân Jalan Besar vào lúc 20h00 ngày 26.12.