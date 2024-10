Siêu xe Pagani Huayra giá hơn 123 tỷ đẳng cấp hơn 'thần gió' của Minh Nhựa?

Chiếc Pagani Huayra trị giá hơn 123 tỷ đồng xuất hiện tại TP.HCM thuộc phiên bản giới hạn, chỉ sản xuất vỏn vẹn 40 chiếc trên toàn thế giới. Hành trình siêu xe Gumball 3000 tổ chức hồi giữa tháng 9 vừa qua tại TP.HCM đã thu hút nhiều sự quan tâm từ giới mộ điệu và chơi xe trong nước lẫn quốc tế. Với quy mô lên tới hơn 100 chiếc, sự kiện này đã đem đến nhiều mẫu xe hàng hiếm trị giá vài triệu USD và thậm chí có một số xe lần đầu xuất hiện tại đường phố Việt Nam. Chiếc Pagani Huayra Roadster BC của đại gia Hàn Quốc là một trong số đó. Đặc biệt hơn, chủ xe đã sử dụng xe trong suốt hành trình thay vì dùng xe chuyên dụng chở qua một số cung đường xấu. Ngay ở chặng đường từ kho chứa xe tại Bình Dương tới Đại lộ Lê Lợi, đích thân chủ xe cầm lái dù có vài lần cạ gầm do mặt đường xấu. Mẫu hypercar này ra mắt thị trường toàn cầu từ năm 2019, sản xuất giới hạn 40 chiếc trên toàn thế giới. Ở thời điểm đó, mỗi chiếc Huayra Roadster BC có giá khởi điểm 3,5 triệu USD. Đến nay, giá trị xe trên thị trường chuyển nhượng đã tăng lên hơn 5 triệu USD (khoảng 123 tỷ VNĐ) tùy từng xe. Tại Việt Nam, hiện chỉ có một chiếc Pagani Huayra (sản xuất từ 2011-2018) thuộc sở hữu của đại gia Minh Nhựa (doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh) với giá trị sau thuế lên tới 80 tỷ đồng. So với bản BC mui trần trong bài, số lượng Huayra trên thế giới nhiều hơn khi hãng công bố sản xuất giới hạn 100 chiếc. Từ BC được viết tắt từ tên một doanh nhân người Italy – Benny Caiola – bạn thân của nhà sáng lập thương hiệu siêu xe Ý Horacio Pagani, đồng thời là khách hàng đầu tiên của hãng Pagani. Chiếc Pagani Huayra Roadster BC đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam đặc biệt hơn nhiều chiếc khác, bởi thân xe làm hoàn toàn bằng sợi carbon. Tông màu xanh rêu là chủ đạo, kết hợp với màu đen ở một số chi tiết như nắp ca-pô, cánh gió, ốp đèn chiếu sáng/đèn hậu, mui xe và nắp động cơ. Gương chiếu hậu trên mẫu siêu xe triệu đô này không sử dụng cơ cấu đóng/mở điện bằng nút bấm như các mẫu siêu xe khác, thay vào đó vẫn phải đóng/mở thủ công bằng tay. Điều này giúp giảm bớt trọng lượng cho xe so với bản tiền nhiệm Huayra Roadster lên tới 30 kg. Xe sử dụng bộ mâm 7 chấu dạng chữ Y, hoàn thiện bằng màu sơn đen đậm chất thể thao và mang kích thước 20 inch. Bên trong nổi bật với cùm phanh màu cam, tạo sự đồng nhất với một số chi tiết như bộ chia gió cản trước, ốp sườn,… sơn màu tương tự. So với phiên bản Coupe (mui cứng), Huayra Roadster BC có cánh gió rộng hơn và nắp động cơ nối liền từ mui xe xuống đuôi xe. Ngoài ra, phần mui xe làm bằng sợi carbon có thể tháo rời thủ công bằng tay. Đặc biệt, cánh gió tự động của xe có thể tạo ra lực ép lên tới 500 kg khi xe di chuyển ở vận tốc 280 km/h. Hệ thống ống xả của xe mang thiết kế truyền thống trên dòng Huayra, gồm 4 ống xả hướng ra phía sau và làm từ vật liệu titanium để giảm trọng lượng cho xe, đồng thời có khả năng chịu nhiệt tốt hơn thép không gỉ. Pagani Huayra Roadster BC vẫn sử dụng động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6.0 lít do Mercedes-AMG lắp ráp thủ công như bản thường. Tuy nhiên cỗ máy này đã hiệu chỉnh lại cho công suất tối đa 791 mã lực và 1.050 Nm mô-men xoắn cực đại, kết hợp với hộp số tuần tự ly hợp đơn 7 cấp Xtrac và bộ vi sai cơ điện. Dù không công bố hiệu năng của xe nhưng dựa trên bài thử nghiệm của trang Car And Driver, khả năng bứt tốc 0-97 km/h tốn 3,3 giây – một con số không quá ấn tượng. Nhưng, xe có thể đạt 290 km/h trong vỏn vẹn 16,5 giây và vận tốc tối đa lên tới 415 km/h.