Siêu xe Ferrari SF90 từng của chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên rao bán giá 23 tỷ đồng

Chiếc siêu xe Ferrari SF90 xuất hiện tại một showroom ở Hà Nội từng gây tiếng vang khi về tay chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên để dành tặng cậu con trai 10 tuổi. Đầu năm 2021, chiếc Ferrari SF90 Stradale nhập khẩu tư nhân thông qua đơn đặt hàng của một đại gia chơi lan đột biến khiến giới mộ điệu không khỏi bất ngờ bởi giá trị xe sau thuế không hề thấp. Cuối năm 2021, chiếc SF90 thứ 3 này về nước, nhanh chóng được bàn giao đến tay khách hàng. Chủ nhân của xe là đại gia Đức Huy, chồng cũ của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Ảnh: Đình Lộc Mới đây, chiếc xe được một showroom xe sang tại Hà Nội chào bán. Cụ thể, xe thuộc đời 2021, đã lăn bánh khoảng 7.000 km và đang có giá bán khoảng 23 tỷ đồng. Ở thời điểm mua mới, chiếc xe này có giá chưa tới 30 tỷ đồng do mang biển số ngoại giao và được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế. Ngoài chiếc siêu xe vừa bán, đại gia Đức Huy còn sở hữu một số mẫu xe đắt tiền khác như Bentley Flying Spur bản First Edition (giá trị gần 20 tỷ đồng) hay Porsche Panamera. Chiếc SF90 Stradale (bên trái) của đại gia Hoàng Kim Khánh và SF90 Spider (bên phải) của đại gia Cường Đô-la (Ảnh: Vietnamnet). Hiện nay, thị trường Việt Nam có khoảng 7 chiếc Ferrari SF90, gồm hai phiên bản Stradale (mui cứng) và Spider (mui trần). Ba chiếc trong số đó mang biển trắng với giá trị trên 40 tỷ đồng, một chiếc thuộc sở hữu của đại gia Hoàng Kim Khánh và một chiếc về tay đại gia Nguyễn Quốc Cường (tức Cường Đô-la). Ảnh: Vietnamnet Mẫu Ferrari SF90 Stradale hiện đã bị dừng sản xuất, vì vậy giá trị xe tại Việt Nam có thể tăng do đại lý phân phối chính hãng không nhập khẩu và các đơn vị tư nhân khó nhập khẩu về nước. Đây cũng là một trong hai chiếc SF90 hiếm hoi đang được chào bán trên thị trường xe cũ. Chiếc còn lại từng rao bán với giá lên tới 40 tỷ đồng. Ảnh: Đình Lộc Sau gần 3 năm sử dụng, về cơ bản chiếc SF90 Stradale của đại gia Sài Gòn này còn khá mới. Nước sơn màu đỏ Rosso Corsa nguyên bản ở ngoại thất giữ được độ sáng bóng tương tự xe “đập hộp” do ít sử dụng. Ảnh: Đình Lộc Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu đơn, hoàn thiện hai tông màu sáng - tối giống nhiều chiếc SF90 khác tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông chủ phòng trà nổi tiếng đã chi thêm nhiều tiền để mua tùy chọn sợi carbon cho hàng loạt chi tiết như bộ chia gió cản trước, ốp sườn, hốc gió và bộ khuếch tán. Ảnh: Đình Lộc Không gian nội thất của “siêu ngựa” này bọc da màu nâu tạo sự sang trọng. Do được chăm sóc cẩn thận và tần suất sử dụng ít, các chi tiết bọc da hay ốp sợi carbon đều còn rất mới. Đặc biệt, xe có tùy chọn ghế ngồi thể thao với khung làm bằng chất liệu carbon. Loại ghế này ít được đại gia Việt chọn mua bởi dễ làm người lái mệt mỏi khi di chuyển đường dài. Ảnh: Đình Lộc Xe trang bị khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép mạnh 769 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, kết hợp cùng 3 mô-tơ điện nâng tổng công suất lên mức 986 mã lực. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh. Nhờ đó, khả năng bứt tốc 0-100 km/h của xe ấn tượng hơn khi chỉ tốn 2,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h.