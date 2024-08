Siêu xe Ferrari 488 từng của Cường Đô-la phủ bụi trong hầm chung cư Hà Nội

Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường Việt Nam có vỏn vẹn 3 chiếc Ferrari 488 phiên bản mui trần (Spider). Hai chiếc còn lại cũng về nước thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân, một chiếc có ngoại thất sơn màu xanh dương và chiếc còn lại mang màu sơn trắng.

Ảnh: VietNamNet

Điểm khác biệt của 488 Spider với 488 GTB nằm ở phần mui cứng gồm 2 mảnh có thể đóng mở chỉ trong 14 giây ngay cả khi xe đang vận hành. Do đó, khối lượng xe lên đến 1.420 kg, nặng hơn 50 kg so với bản coupe nhưng nhẹ hơn 10 kg so với “đàn anh” 458 Spider.