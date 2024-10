Siêu xe Aston Martin DB12 bản giới hạn với nội thất mạ vàng

Aston Martin vừa giới thiệu mẫu DB12 Goldfinger Edition nổi bật với nhiều chi tiết bằng vàng 18k và chỉ được sản xuất giới hạn 60 chiếc trên toàn cầu. Aston Martin vốn là một thương hiệu xe thể thao cao cấp, nổi tiếng trong văn hóa đại chúng khi gắn liền với series phim James Bond huyền thoại. Và để kỷ niệm 60 năm ra mắt bộ phim điệp viên 007 Goldfinger, thương hiệu Anh quốc mới đây đã trình làng mẫu GT bản giới hạn DB12 Goldfinger Edition. Đây tiếp tục là một dự án đến từ bộ phận Q của Aston Martin nhằm hồi sinh mẫu xe huyền thoại đã góp phần làm nên tên tuổi của nhân vật điệp viên James Bond. Cụ thể, chiếc DB12 bản Goldfinger được thiết kế dựa trên huyền thoại Aston Martin DB5 mà James Bond đã sử dụng trong bộ phim cùng tên năm 1964. Bắt đầu từ lớp sơn ngoại thất màu bạc Silver Birch giống với nguyên bản DB5. Các nhà thiết kế cũng tạo ra bộ mâm 21 inch với 10 chấu kép độc đáo đi kèm kẹp phanh màu đen mô phỏng theo bộ mâm nan hoa cổ điển. Chúng được kết hợp với các thanh bên màu vàng, logo Aston Martin màu bạc/đen, và huy hiệu của bộ phận Q trên chắn bùn. Những nâng cấp nổi bật hơn nằm ở cabin. Theo đó, Aston Martin DB12 Goldfinger Edition được trang bị ghế thể thao Sports Plus với các họa tiết đục lỗ Prince of Wales cổ điển, vốn cũng xuất hiện trên tapi cửa và trần xe. Nội thất của DB12 Goldfinger Edition được tạo điểm nhấn xa xỉ bằng các chi tiết mạ vàng 18k, trong đó nổi bật là cần số và các phím chức năng lấy cảm hứng từ thiết bị theo dõi bằng vàng trong phim James Bond. Ngoài ra, xe còn sở hữu các viền sợi carbon bóng cùng các chi tiết kim loại màu vàng. Tấm che nắng được thêu logo 8 Cơ, gợi nhớ đến một phân cảnh kinh điển trong phim. Về vận hành, DB12 Goldfinger cũng được trang bị như bản tiêu chuẩn là động cơ V8 4.0L tăng áp kép do Mercedes-AMG cung cấp, công suất 671 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Khối động cơ kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ mất 3,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Theo Aston Martin, DB12 Goldfinger Edition sẽ được sản xuất giới hạn 60 chiếc theo số năm kỷ niệm bộ phim. Những khách hàng VIP trong danh sách đặt hàng sẽ được tặng nhiều món quà lưu niệm liên quan đến James Bond như mô hình Silver Birch Speedform, cuộn phim 35 mm ghi lại phân cảnh biểu tượng của chiếc DB5 tại đèo Furka (Thụy Sĩ), chai Champagne Bollinger đời 2007 và 4 ly pha lê Bollinger 007 được chứa trong vali Globe-Trotter hàng thửa… Việc giao hàng dự kiến ​​bắt đầu vào quý 2 năm 2025 và giá xe không được hãng tiết lộ. Tại Việt Nam, mẫu Aston Martin DB12 phiên bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 19,5 tỷ đồng. Lê Tuấn