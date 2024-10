Siêu SUV Lamborghini Urus của đại gia Đoàn Di Băng rớt giá 3 tỷ sau 6 tháng

Chiếc siêu SUV Lamborghini Urus của đại gia Đoàn Di Băng hiện có giá chỉ gần 18 tỷ, trong khi giá xe mới lên tới 21 tỷ đồng. Được mệnh danh là “con gà đẻ trứng vàng” cho Lamborghini, do đó số lượng mẫu siêu SUV Urus tại Việt Nam đến nay đã không dưới 30 chiếc, với đa dạng các phiên bản khác nhau. Trước khi được phân phối chính hãng, mẫu xe này thậm chí có giá lăn bánh lên tới hơn 23 tỷ đồng. Hiện tại, giá xe chính hãng đã hạ xuống 13,1 tỷ đồng với bản tiêu chuẩn. Ảnh: Quốc Cường La Mới đây, thị trường xe cũ xuất hiện thông tin rao bán của chiếc Lamborghini Urus Performante - phiên bản cao nhất của dòng siêu SUV này đang phân phối chính hãng tại Việt Nam - với mức giá gần 18 tỷ đồng. Người bán chia sẻ thêm, xe thuộc đời 2023, “odo” khoảng 3.000 km và mới đăng ký lần đầu hồi tháng 3 năm nay. Ảnh: Quốc Cường La Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, chiếc xe này thuộc sở hữu của vợ chồng đại gia Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng. Ở thời điểm mua mới, ước tính vị đại gia Sài Gòn phải bỏ ra số tiền khoảng 21 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh cho chiếc Lamborghini Urus. Ảnh: Quốc Cường La Như vậy, chỉ sau 6 tháng sử dụng, giá trị xe đã giảm tới 3 tỷ đồng, tương đương khoảng 15% giá trị xe. Tuy nhiên, so với phiên bản Performante của dòng xe này đang bán chính hãng, mức giá trên vẫn cao hơn xe mới gần 1,5 tỷ đồng. Tháng 3 năm 2023, nhà phân phối Lamborghini công bố giá khởi điểm của Urus Performante là 16,5 tỷ đồng chưa gồm các tùy chọn thêm. Ảnh: Quốc Cường La Chiếc Lamborghini Urus Performante từng của đại gia Đoàn Di Băng đặc biệt hơn khi mua thêm loạt tùy chọn có giá lên tới gần 2 tỷ đồng. Do mới sử dụng trong thời gian ngắn và được chăm sóc cẩn thận, ngoại thất xe về cơ bản đều còn rất mới, từ nước sơn màu vàng nổi bật tới các chi tiết ốp sợi carbon. Ảnh: Quốc Cường La Xe được trang bị bộ mâm kích thước 23 inch, thiết kế đa chấu đậm chất thể thao và sơn màu đồng, tô điểm bằng bộ ốc làm từ vật liệu titan. Riêng tùy chọn này đã tiêu tốn của đại gia Sài Gòn lên tới hơn 400 triệu đồng. Ảnh: Quốc Cường La Khoang nội thất xe không khác xe mới khi mới lăn bánh vỏn vẹn 3.000 km. Ghế ngồi bọc vật liệu Alcantara hay bậc cửa chưa có dấu hiệu “lão hóa” của thời gian. Tông màu chủ đạo trong cabin xe là đen, đi kèm đường chỉ khâu và đường viền màu vàng tương phản. Tùy chọn đắt tiền nhất là hệ thống âm thanh cao cấp Bang&Olufsen với giá trị gần 500 triệu đồng. Ảnh: Quốc Cường La Về sức mạnh, động cơ V8 4.0L tăng áp kép của Lamborghini Urus Performante được nâng cấp để đạt mức 657 mã lực (tăng thêm 16 mã lực), mô-men xoắn 850 Nm. Xe vẫn đi kèm hộp số tự động ZF 8 cấp, kiểm soát vectơ mô-men xoắn phía sau và nhiều chế độ dẫn động. Nhờ đó, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,3 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản tiêu chuẩn.