Siêu máy bay vận tải Airbus Beluga XL "cá voi trắng" lần đầu đến Việt Nam

Máy bay hình cá voi trắng khổng lồ Airbus Beluga XL lần đầu tiên hạ cánh xuống sân bay ở Việt Nam. Siêu máy bay có thể vận chuyển hơn 50 tấn hàng hóa hoặc chở riêng một chiếc A350. 18h40 ngày 19/11, chiếc máy bay đặc biệt của hãng Airbus hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đây là một trong 5 chiếc máy bay siêu vận tải của hãng hàng không nước Pháp mang tên Airbus Beluga XL (Ảnh: Vũ Quang Anh). Đây là lần đầu tiên chiếc Airbus Beluga XL đến Việt Nam, thực hiện tiếp dầu trong khoảng hơn một giờ rồi cất cánh rời đi. Trước đó, vào tháng 5/2023, phiên bản Airbus Beluga ST cũ và nhỏ hơn cũng đã đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Airbus Beluga XL được cải tiến từ mẫu máy bay A330-200, nhằm thay thế dần đội Beluga ST (cải tiến từ dòng máy bay A300-600). So với phiên bản tiền nhiệm, Beluga XL dài hơn 7m và rộng hơn 1m, cung cấp thêm 30% khả năng vận chuyển (Ảnh: Tiến Tuấn). Vận tải cơ Beluga được đặt theo tên một loài cá voi trắng sống ở Bắc Cực. Điểm đặc biệt của chiếc máy bay này khá dễ nhận ra: Có thân hình khổng lồ, đầu máy bay giống như mũi một con cá voi trắng, "mắt" nhấp nháy và "miệng" mỉm cười (Ảnh: Tiến Tuấn). "Miệng" của "cá voi trắng khổng lồ" là dải viền màu đen, đây cũng chính là khoang lái với phi hành đoàn điều khiển bên trong. Logo của hãng và tên gọi đặc trưng cùng ký hiệu XL của phiên bản cải tiến được in to 2 bên thân máy bay (Ảnh: Tiến Tuấn). Trên đầu và 2 cánh đuôi của máy bay cũng in ký hiệu XL cùng số 5 - số thứ tự của chiếc máy bay nằm trong loạt máy bay đầu tiên xuất xưởng năm 2018, bắt đầu vận hành khai thác từ năm 2019 của hãng Airbus (Ảnh: Tiến Tuấn). Beluga XL có khả năng vận chuyển 51 tấn hàng hóa, nhiều hơn 11 tấn so với Beluga ST, và có tầm bay 4.000km, xa hơn so với 3.000km của Beluga ST (Ảnh: Tiến Tuấn). Chiếc Beluga XL dài 63,1m, phần đầu máy bay có thể mở lật ngửa để đưa hàng hóa vào bên trong. Máy bay có thể chứa cùng lúc cả cặp cánh máy bay A350 hoặc riêng phần thân máy bay A350 bên trong khoang chứa, trong khi phiên bản cũ chỉ mang được một cánh hoặc phần thân (Ảnh: Tiến Tuấn). 20h20 cùng ngày, Beluga XL lăn ra đường băng sau khi đã nạp dầu, chờ cất cánh (Ảnh: Tiến Tuấn). 20h25, Beluga XL cất cánh rời sân bay Nội Bài, tiếp tục hành trình của mình tới điểm đến tiếp theo (Ảnh: Vũ Quang Anh).