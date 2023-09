Siêu mẫu nhí Phong Thiên: 'Tôi biết ơn sự dạy dỗ của danh ca Ngọc Sơn'

Quán quân "So, You Think You Can Model 2022" Phong Thiên chia sẻ rằng, những lời khuyên, kinh nghiệm của danh ca Ngọc Sơn giúp cậu hoàn thiện kỹ năng biểu diễn và dần trưởng thành hơn.

Mẫu nhí gốc Bắc Ninh - Phong Thiên - từng trình diễn tại nhiều sự kiện thời trang. Cậu bé còn ghi tên mình vào danh sách "đem chuông đi đánh xứ người" tại Thailand Fashion Week và Luxury Brand Global Fashion Week 2020. Em cũng ghi dấu ấn khi tự tin sải bước trên sàn diễn Vietnam International Fashion Week, Vietnam Junior Fashion Week. Đầu tháng 1/2023, vượt qua 200 thí sinh, Phong Thiên trở thành Quán quân mùa đầu tiên của So, You Think You Can Model 2022 (cuộc thi tìm kiếm những tài năng trong lĩnh vực người mẫu, thời trang, độ tuổi từ 5 đến 13). Ca sĩ Ngọc Sơn cùng 2 học trò Phong Thiên (trái) và Ngọc Thảo (Ảnh: Hải Long). Cũng trong những ngày thi đấu tại cuộc thi dành cho mẫu nhí, danh ca Ngọc Sơn chính thức nhận đỡ đầu Phong Thiên, nâng đỡ và dạy dỗ học trò trong ca hát lẫn trong cuộc sống. Phong Thiên là con trai của người bạn thân thiết với Ngọc Sơn từ thuở cơ hàn - người mà nam danh ca coi như ruột thịt trong đại gia đình. Phong Thiên chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, cậu luôn được "bác Ba" là danh ca Ngọc Sơn căn dặn phải hiếu thảo, tôn sư trọng đạo, cư xử lễ nghĩa và giữ cái tâm làm nghề. Dịp lễ Giỗ tổ nghề Sân khấu năm nay Phong Thiên cảm thấy may mắn và biết ơn khi được Tổ nghề phù hộ cho mình gặt hái được nhiều thành tích trong sự nghiệp nghệ thuật. Bên cạnh đó, Phong Thiên cũng rất biết ơn danh ca Ngọc Sơn khi luôn nâng đỡ, uốn nắn, chỉ dạy nhiều điều, giúp cậu ngày càng tiến bộ và tỏa sáng trên sân khấu. Mới đây, mẫu nhí 10 tuổi vừa tung ra bộ ảnh Trung thu với áo dài và lồng đèn cá chép (Ảnh: Nhân vật cung cấp). "Danh ca Ngọc Sơn đối với em không chỉ là một người bác mà em luôn kính trọng mà còn là một người thầy đáng kính. Nhiều năm qua, bác Ba đã dành thời gian và kiên nhẫn để chỉ dẫn em rất nhiều kiến thức âm nhạc. Những lời khuyên và kinh nghiệm của bác Ba không chỉ giúp em hoàn thiện kỹ năng biểu diễn mà còn giúp cho em dần trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, bác luôn tạo điều kiện để em được góp mặt trong nhiều chương trình lớn, được hát cùng bác. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao đối với em". Trước đây Phong Thiên đã giới thiệu đến khán giả những hình ảnh Trung thu vui tươi, năng động, nhí nhố thì hiện tại, trong bộ ảnh mới, cậu bé thể hiện nét trưởng thành và ngày càng điêu luyện trong việc "bắn ảnh" (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Trước đó, danh ca Ngọc Sơn cũng chia sẻ trên Dân trí: "Phong Thiên được tôi ẵm trên tay từ khi còn nhỏ. Từ khi 2-3 tuổi, Phong Thiên đã được theo bố mẹ xem tôi hát. Con sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và rất đa tài, phát triển toàn diện các kỹ năng cần có của một người làm nghệ thuật từ vũ đạo, thanh nhạc, cho đến giao tiếp. Con từng cùng tôi tham gia một số sản phẩm âm nhạc". Ngọc Sơn tự hào khi nhắc đến học trò nhí Phong Thiên. Anh cho biết, bản thân thường dắt học trò đi diễn, giao lưu với khán giả. Nam ca sĩ cũng chia sẻ, bản thân rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ các học trò của mình. Trong bộ ảnh với sắc đỏ chủ đạo, Phong Thiên diện lên mình bộ áo dài nằm trong bộ sưu tập Sắc Nước Việt của NTK Minh Hàn Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Mới đây, mẫu nhí 10 tuổi vừa tung ra bộ ảnh Trung thu với áo dài và lồng đèn cá chép. Bộ ảnh là sự kết hợp của những yếu tố truyền thống đậm nét như áo dài đỏ, nón lá, lồng đèn cá chép. Tất cả đều được phủ một màu đỏ rực, thể hiện không khí vui tươi, sự may mắn trong ngày lễ truyền thống lớn của người dân Việt Nam. Bộ ảnh Trung Thu của Phong Thiên không chỉ là sự kết hợp giữa vẻ đẹp cá tính và truyền thống, mà còn là một thông điệp về lòng tự hào với quê hương, văn hóa và tình yêu thương gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).