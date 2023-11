Siêu mẫu Minh Tú cầu hôn bạn trai người Đức sau 11 năm yêu

Ngày 23/11, trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Tú đăng tải khoảnh khắc cầu hôn bạn trai người Đức. Cô trao nhẫn và ngỏ lời cầu hôn bạn trai bằng tiếng Đức.

Minh Tú nói: "Em cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu anh dành cho em. Chúng ta chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này dù chuyện gì đi chăng nữa. Hôm nay, em muốn hỏi anh một điều: Will you marry me? (Anh đồng ý cưới em nhé? - PV)".

Bạn trai Minh Tú bày tỏ thái độ bất ngờ nhưng hạnh phúc đồng ý. Anh nhận nhẫn cầu hôn và trao cái ôm ấm áp cho Minh Tú. Cặp đôi còn chia sẻ thêm nhiều ảnh chụp lưu lại khoảnh khắc đặc biệt.