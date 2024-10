Siêu chip Snapdragon 8 Elite đến smartphone Android cao cấp năm sau

Trong một bước đi táo bạo, Qualcomm chọn đặt tên chip di động mới là Snapdragon 8 Elite thay vì tiếp tục với tên gọi Snapdragon 8 Gen 4 như các dự đoán. Sự thay đổi với chip Snapdragon 8 Elite không chỉ là về tên gọi mà còn phản ánh một chiến lược mới của công ty nhằm tạo ra sự đồng nhất giữa các sản phẩm chip di động và máy tính, với Snapdragon 8 Elite được đặt ngang hàng với chip dành cho máy tính Snapdragon X Elite. Snapdragon 8 Elite được thiết kế với mục tiêu nâng cao tiêu chuẩn hiệu suất trong ngành công nghiệp smartphone. Qualcomm cam kết rằng chip này sẽ mang lại những cải tiến vượt bậc so với tiền nhiệm Snapdragon 8 Gen 3, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh với Apple A18 Pro - chip di động đang được sử dụng trong các mẫu iPhone 16 Pro. Thông số ấn tượng trên Snapdragon 8 Elite Về mặt cấu hình, Snapdragon 8 Elite sở hữu lõi CPU Oryon, với 2 lõi chính hoạt động ở tốc độ 4,32 GHz và 6 lõi phụ ở tốc độ 3,53 GHz. Sự kết hợp này giúp tối ưu hóa hiệu suất cho nhiều tác vụ khác nhau. Hơn nữa, chip cũng được trang bị 24 MB bộ nhớ đệm L2, được phân bổ hợp lý giữa các lõi chính và lõi phụ nhằm đảm bảo khả năng xử lý mượt mà. Điểm nổi bật của Snapdragon 8 Elite còn nằm ở GPU Adreno 830 với hiệu suất được cải thiện 40% và khả năng tăng tốc dò tia nhanh hơn 35% so với phiên bản trước. GPU này có ba phần, mỗi phần hoạt động ở tốc độ 1,1 GHz nhằm hỗ trợ các công nghệ đồ họa tiên tiến như Unreal Engine, Nanite và Chaos Engine giúp mở ra khả năng trải nghiệm game và đồ họa tuyệt vời cho người dùng. Không chỉ dừng lại ở hiệu suất, Qualcomm cũng hứa hẹn rằng Snapdragon 8 Elite sẽ mang lại thời lượng pin tốt hơn so với các phiên bản trước. Những thiết bị đầu tiên được trang bị Snapdragon 8 Elite sẽ bao gồm OnePlus 13, Xiaomi 15, Honor Magic 7 Pro và Realme GT 7 Pro. Các sản phẩm này dự kiến sẽ được công bố ngay sau sự kiện Snapdragon Summit, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người tiêu dùng.