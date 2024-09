Siêu chip sẽ được trang bị cho iPhone 17 Pro

Apple dự kiến ​​giới thiệu chip 2nm vào năm tới, nhưng sẽ chỉ có iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được trang bị siêu chip này. Báo cáo mới nhất từ chuỗi cung ứng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, Apple dự kiến sẽ giới thiệu chip 2nm vào năm 2025, thời điểm dòng iPhone 17 series được ra mắt. iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max dự kiến sẽ được trang bị chip sản xuất trên tiến trình 2nm. Ảnh minh hoạ: 9to5mac Theo đó, chip A19 được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Tuy nhiên, do sản lượng hạn chế, chip 2nm sẽ chỉ được trang bị cho hai phiên bản iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. TSMC đã giới thiệu sản phẩm mới nhưng vẫn cần sự trợ giúp của các nhà cung cấp khác để đóng gói hoàn thiện, sẵn sàng cho việc lắp đặt vào smartphone. Hãng thông tấn Chou News Agency cho biết, các đối tác cần cung cấp vật liệu, thiết bị, sở hữu trí tuệ silicon (IP) và tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), từ đó tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Dây chuyền 2nm đã được lắp đặt tại nhà máy Baoshan (phía bắc Đài Loan, Trung Quốc) và sẽ bắt đầu sản xuất thử nghiệm vào quý 3/2024. TSMC dự kiến ​​sẽ cung cấp quy trình mới cho Apple và AMD, điều này giúp củng cố vị thế dẫn trước Samsung và Intel trên thị trường sản xuất chip của hãng. Hiện tại, chip A18 Bionic mới nhất của Apple được sản xuất trên tiến trình 3nm, trang bị cho iPhone 16 series vừa ra mắt, được kỳ vọng lớn ở khả năng xử lý AI và học máy. Nó giúp iPhone mới thực hiện các tác vụ AI phức tạp hơn bao gồm việc tối ưu hóa hình ảnh, nhận diện giọng nói, dịch thuật và nhiều tính năng khác mà không cần kết nối Internet; cũng như việc xử lý các tác vụ đồ họa phức tạp. Apple đã tập trung vào việc tối ưu hóa các tác vụ AI trên thiết bị và tăng cường hiệu suất đồ họa, điều mà các đối thủ vẫn đang cố gắng hoàn thiện. Ngoài ra, A18 có thể giảm tới 10% điện năng tiêu thụ so với A17 Pro. Mẫu iPhone 16 Pro Max. Ảnh: Apple Tiến trình 2nm được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu suất vượt trội và tiết kiệm năng lượng hơn nữa. Do đó, với việc được trang bị chip 2nm, bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ có hiệu năng đột phá hơn nhiều so với thế hệ iPhone 16 Pro. Apple sẽ tăng giá iPhone 17 Pro? Chip 2nm được cho là vô cùng đắt đỏ do cần số lượng máy quang khắc cực tím lớn hơn, độ phức tạp cao khiến chi phí sản xuất tăng 50% so với chip 3nm. Theo Tom's Hardware, việc xây dựng 1 cơ sở sản xuất chip 2nm với công suất 50.000 tấm silicon mỗi tháng sẽ tiêu tốn của các nhà đầu tư 28 tỷ USD, so với khoảng 20 tỷ USD đối với 1 cơ sở sản xuất tương tự cho chip 3nm. Chi phí tăng cao do cần nhiều máy quang khắc cực tím (EUV). Phân tích của International Business Strategies(IBS) cho biết, nếu chuyển sang tiến trình chip 2nm, Apple sẽ cần 30.000 USD để làm ra một tấm wafer, đắt hơn 10.000 USD so với hiện tại. Cũng theo IBS, mỗi con chip A17 Pro được sản xuất trên quy trình 3nm của TSMC có giá khoảng 40 USD, nhưng chi phí thực tế mà Apple phải thanh toán (bao gồm tỉ lệ lỗi) sẽ rơi vào khoảng 50 USD/chiếc. Từ đó IBS dự kiến giá sản xuất chip 2nm sẽ là 60 USD/chiếc, nhưng giá thành Apple phải thanh toán sẽ vào khoảng hơn 80 USD/chiếc. Như vậy, chi phí sản xuất chip 2nm đắt hơn nhiều so với tiến trình 3nm. Điều này khiến Apple có thể vẫn sẽ duy trì chiến lược ưu tiên chip 2nm tiên tiến nhất cho các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, đồng thời giá của 2 mẫu iPhone Pro này cũng có thể tăng đáng kể. Ngoài ra, các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn và thậm chí cả iPhone 17 Air sẽ chỉ được trang bị chip A19 được sản xuất trên quy trình 3nm cũ hơn. Xem video concept iPhone 17 Pro (Video: Apple Unique Info 2M/YouTube):

(Theo GSMArena, Tom's Hardware)