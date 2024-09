Siêu bão sức gió 225km/h đổ bộ Mỹ: Ít nhất 44 người thiệt mạng

Bão Helene với sức gió mạnh, lượng mưa lớn đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và gây ra sự tàn phá trên khắp khu vực đông nam nước Mỹ. Một người dân địa phương giúp giải cứu một chiếc ô tô bị kẹt trên một đoạn đường bị ngập do bão Helene ở ngoại ô Boone, Bắc Carolina, vào ngày 27/9 (Ảnh: Reuters). Bão Helene đã để lại hậu quả tàn khốc trên khắp Florida và vùng đông nam Mỹ vào hôm 27/9, làm ít nhất 44 người chết, bẻ gãy hàng loạt cây cối và phá hủy những ngôi nhà trong khi các đội cứu hộ đang nỗ lực để cứu người dân khỏi dòng nước lũ. Trong số những người thiệt mạng có 3 lính cứu hỏa, một phụ nữ và cặp song sinh 1 tháng tuổi của cô, và một cụ bà 89 tuổi có ngôi nhà bị cây đổ đè trúng. Các trường hợp tử vong xảy ra ở Florida, Georgia, Bắc Carolina, Nam Carolina và Virginia. Người dân khảo sát thiệt hại do bão gây ra ở Steinhatchee, Florida, vào ngày 27/9 (Ảnh: NY Times). Cơn bão cấp 4 đã làm mất điện một số bệnh viện ở miền nam Georgia, và Thống đốc Brian Kemp cho biết chính quyền đã phải sử dụng cưa máy để dọn dẹp các mảnh vỡ và mở đường. Cơn bão có sức gió mạnh nhất là 225 km/h khi đổ bộ vào cuối ngày 26/9 tại Big Bend, Florida. Nó đã gây ra cảnh tàn phá hỗn loạn với những chiếc thuyền lật úp trong bến cảng, cây cối đổ rạp, ô tô bị chìm và đường phố ngập lụt. Cây sồi cổ thụ đè lên một ngôi nhà do bão Helene ở Anderson, Nam Carolina (Ảnh: Reuters). Sau khi tiến vào Georgia hôm 27/9, cơn bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, bão đã gây ra mưa lớn, dẫn tới lũ lụt thảm khốc ở phía nam dãy Appalachians. Mực nước dâng cao từ Sông Nolichucky đã ngăn cản xe cứu thương và xe cấp cứu di tản bệnh nhân và những người khác ở hạt Unicoi, Tennessee. Ở phía tây Bắc Carolina, các viên chức của hạt Rutherford đã cảnh báo người dân gần Đập Hồ Lure ngay trước buổi trưa phải sơ tán ngay đến vùng đất cao hơn trước nguy cơ vỡ đập.