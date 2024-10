Siêu bão Kong-rey đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) gây nhiều thương vong

Tại hội thảo Lãnh đạo cấp cao Công nghệ thông tin và An toàn thông tin (CIO CSO Summit 2024) diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào chiều ngày 31/10, ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về thực trạng bảo mật an ninh mạng của các doanh nghiệp Việt Nam.