Siêu anh hùng 'Blue Beetle' soán ngôi doanh thu phòng vé Bắc Mỹ

Các phim khác trong top 10 phim ăn khách nhất cuối tuần qua: "Meg 2: The Trench" (6,7 triệu USD)

"Talk to Me" (3,2 triệu USD)

"Haunted Mansion" (3 triệu USD)

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" (2,7 triệu USD)

"The Last Voyage of the Demeter" (2,5 triệu USD).