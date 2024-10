Siết đai ốc tay đòn lỏng lẻo gây mất lái, Ford Ranger bị triệu hồi

Mỹ - Nhà sản xuất ô tô Mỹ đang tiến hành hành triệu hồi hơn 2.400 chiếc Ford Ranger và Bronco do một đai ốc có thể bị thiếu hoặc không được siết chặt đúng cách. Theo thông tin từ Ford, trong quá trình lắp ráp xe, một đai ốc có thể bị thiếu hoặc không được siết chặt đúng cách ở bộ phận khớp cầu (rotuyn) gắn tay đòn phía trên với trụ lái (ngõng moay ơ). Trong quá trình sử dụng, điều này có thể khiến tay đòn phía trên bị tách ra, làm cho người lái không thể điều khiển xe theo ý muốn. Ford lần đầu phát hiện ra vấn đề này vào tháng 8 năm nay khi họ nhận được báo cáo bảo hành đối với một chiếc Ford Ranger 2024. Báo cáo cho biết khớp cầu của tay điều khiển phía trên đã bị tách khỏi trụ lái của bánh trái phía trước khi mẫu xe bán tải này mới chỉ đi được 468km. Ford Ranger và Bronco bị triệu hồi do lỗi siết đai ốc không chặt. Ảnh: Ford Cuộc điều tra sau đó đã phát hiện không chỉ có Ford Ranger 2024 mà còn có thêm mẫu SUV cỡ trung Ford Bronco được chia sẻ nền tảng khung gầm cùng Ranger cũng gặp phải vấn đề kể trên. Lý do là vì cả hai mẫu xe này đều đang được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy của Ford ở Michigan. Kết quả điều tra còn phát hiện ra súng siết bu lông đã bị hỏng 3 lần, đây có thể là một trong những yếu tố góp phần dẫn đến lỗi của các công nhân lắp ráp. Đến thời điểm này, Ford cho biết đã có có ít nhất 4 báo cáo bảo hành liên quan đến vấn đề này. Về mặt tích cực, nhà sản xuất ô tô này chưa ghi nhận bất kỳ thông tin liên quan đến thương tích hoặc tai nạn nào. Theo kế hoạch, sẽ có tổng cộng 2.416 xe Ford Ranger đời 2024 và Bronco 2024-2025 sản xuất từ ​​tháng 6 đến đầu tháng 9 năm nay được hãng xe Mỹ triệu hồi. Các đại lý của Ford sẽ kiểm tra xe để xác định xem đai ốc của xe có bị thiếu hay lỏng không. Nếu phát hiện ra một trong hai tình trạng trên, toàn bộ cụm khớp cầu và trụ lái sẽ được thay thế miễn phí. Theo Carscoops