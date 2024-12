Showbiz Việt lại có cặp đôi 'phim giả tình thật' lộ hint hẹn hò?

Có thể thấy cả hai thân thiết hơn sau khi đóng cặp cùng nhau trong phim. Tối 28/12, Hoa hậu Trần Tiểu Vy có mặt tại chung kết Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Gây chú ý, bạn diễn cặp của Tiểu Vy trong Bộ Tứ Báo Thủ là diễn viên Quốc Anh cũng bất ngờ xuất hiện. Trên trang cá nhân, Quốc Anh đã chia sẻ bức ảnh ngồi kế Tiểu Vy. Cả hai cùng tạo tạo dáng dễ thương nhưng spotlight chính là dòng trạng thái mà Quốc Anh đính kèm. Cụ thể, nam diễn viên viết: "Em đừng làm gì cả. Làm bạn gái của anh. Thế giới để anh lo". Status với ẩn ý nhưng đầy ngọt ngào này khiến người xem không thể không "đoán già đón non".

Quốc Anh đăng tải khung hình thân thiết bên Tiểu Vy Bên dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp thân thiết đã không ngần ngại trêu đùa, đặt câu hỏi "mập mờ" về mối quan hệ này. Khi diễn viên Trần Ngọc Vàng hỏi: "Là có phim giả tình thật không?" thì Quốc Anh đáp lại bằng một câu đầy ẩn ý: "Muốn biết thật hay không thì đợi tới mùng 1 Tết nhé". Không chỉ vậy, Phạm Anh Duy cũng góp phần "đổ dầu vào lửa" với bình luận: "Có tướng có tướng", ám chỉ sự đẹp đôi của cả hai. Quốc Anh đáp lại bằng sự hài hước: "Đừng nói nữa, nói nữa là cưới đó". Mối quan hệ giữa Quốc Anh và Tiểu Vy vốn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt sau khi cả hai hợp tác trong dự án phim của Trấn Thành. Và giờ đây, từ những tương tác đầy đáng ngờ trên, không ít cư dân mạng đặt nghi vấn cả hai "phim giả tình thật".

Tiểu Vy và Quốc Anh bất ngờ được các đồng nghiệp và cư dân mạng "đẩy thuyền" Theo công bố của Trấn Thành, Quốc Anh và Tiểu Vy chính là 2 trong số diễn viên góp mặt trong dự án điển ảnh ra mắt vào dịp Tết - Bộ Tứ Bảo Thủ. Trong trailer, Quốc Anh và Tiểu Vy vào vai vợ chồng và hôn nhân của cả hai bị chen ngang bởi Karen (do Kỳ Duyên thủ vai). Trước khi được công bố chính thức, Quốc Anh và Tiểu Vy đã "phát tín hiệu" với khán giả. Theo đó, tại concert của Anh Trai Say Hi, Quốc Anh và Tiểu Vy bất ngờ xuất hiện trong tạo hình cô dâu - chú rể. Cả hai lộ diện cực đẹp đôi trong một tiết mục cảm xúc, và những khoảnh khắc giữa Quốc Anh và Tiểu Vy trên sân khấu khiến nhiều người không khỏi bàn tán.

Khoảnh khắc chăm sóc nhau của Quốc Anh và Tiểu Vy sau cánh gà khiến netizen bàn tán Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau cuộc thi, Tiểu Vy đại diện Việt Nam thi Miss World và vào Top 30 chung cuộc. Dù đã 6 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 nhưng đến nay, Tiểu Vy vẫn giữ được sức hút. Nhờ sắc vóc nổi bật, cô được nhiều nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng" cho các show thời trang. Ngoài ra, nàng hậu cũng tham gia đóng MV hay các TVC quảng cáo, thậm chí lấn sân sang điện ảnh, tham gia nhiều dự án phim nổi bật. Về chuyện đời tư, Tiểu Vy khá kín tiếng.

Tiểu Vy đang gây chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh Quốc Anh sinh năm 1998 tại Hà Nội, từng là sinh viên của trường Cao đẳng Du lịch TP Hà Nội. Anh sở hữu chiều cao nổi bật 1m86. Không chỉ vậy, sao nam 9X còn có cho mình gương mặt điển trai với đôi mắt một mí "thương hiệu" và được nhiều khán giả ưu ái gọi là "soái ca" Hàn Quốc. Sau khi tham gia một vài MV như Tình Yêu Dài Lâu của MLee, Rời Bỏ của Hòa Minzy, Quốc Anh lần đầu ghi dấu ấn khi tham gia bộ phim điện ảnh Trạng Quỳnh. Thừa thắng xông lên, sau khi được công nhận ở bộ phim Trạng Quỳnh, Quốc Anh đã có cơ hội tham gia diễn xuất ở một số dự án khác như Ước Hẹn Mùa Thu, Gia Đình Là Số 1 phần 3, Giấc Mơ Của Mẹ, Bí Mật Của Gió... Về chuyện đời tư, Quốc Anh bị nghi đang hẹn hò với "chị đẹp" Mlee. Cụ thể, sau khi tham gia chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú 2019 và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, cả hai đã được khán giả "đẩy thuyền" mạnh tay. Sau đó, Quốc Anh và MLee tiếp tục hợp tác trong một số dự án và đồng hành cùng nhau ở một số sự kiện. Ở trên mạng xã hội, cặp đôi cũng thoải mái thể hiện sự thân thiết với cách xưng hô chị - em. Tuy nhiên, đến nay, cả hai vẫn chưa lên tiếng về chuyện tình cảm với đối phương.

Quốc Anh từng vướng nghi vấn hẹn hò với MLee