Show có Trấn Thành, Hieuthuhai dồn dập tranh cãi, tại sao vẫn hot?

Dàn anh trai được khen trẻ trung, ngoại hình sáng, nhiều cái tên hot trên thị trường âm nhạc và game show hiện nay.

Số liệu từ YouNet Media - đơn vị phân tích dữ liệu mạng xã hội - cho thấy sau hai tập đầu, chương trình oanh tạc nhiều diễn đàn với 314.000 lượt thảo luận, 12,73 triệu lượt tương tác.

Thời gian 7 ngày, từ 25/6-1/7, Anh trai say hi cán đích hạng 1, tạo ra 222.870 lượt lượng thảo luận, 5,64 triệu lượng tương tác.

Hướng đến đối tượng gen Z, dàn anh trai đa số đều là những gương mặt hot trên thị trường âm nhạc, show thực tế hiện nay, có lượng fan đông đảo như Isaac, Anh Tú, Song Luân, Đức Phúc, Erik.

Hieuthuhai, Negav vừa là nhân tố hot của 2 Ngày 1 Đêm, Hành trình rực rỡ, vừa có nhiều tác phẩm trending. Show có sự góp mặt của Quang Hùng MasterD - hiện tượng Vpop tại Thái Lan, nhiều rapper Rap Việt như Captain, Rhyder, Tage, HurryKng, thậm chí là hot TikToker.

Có ý kiến nhận định truyền thông và lượt xem, Anh trai say hi áp đảo các show cùng thời điểm vì nhà sản xuất có mạng lưới kênh lớn, tiếp cận được giới trẻ. Nhà sản xuất của Anh trai say hi đứng sau nhiều chương trình “làm mưa làm gió” thị trường game show Việt như Ca sĩ mặt nạ, người ấy là ai, 2 Ngày 1 Đêm, Hành trình rực rỡ, Chơi là chạy, Bảy nụ cười xuân…