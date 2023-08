Show Blackpink vượt mốc 100 triệu USD doanh thu, Việt Nam 'mơ' 30 năm nữa?

Đã 2 ngày kể từ khi concert Born Pink (hay Born Pink World Tour) của nhóm nhạc Blackpink tại Hà Nội kết thúc, nhưng những dư âm của hai đêm diễn ngày 29, 30/7 vẫn còn đọng lại trong nhiều khán giả.

Lần đầu đặt chân đến Việt Nam nhưng show Blackpink đã khiến khán giả Việt Nam phải trầm trồ, thán phục về sự chuyên nghiệp và đẳng cấp mang tầm cỡ quốc tế.

Hai đêm diễn của Blackpink ghi nhận lượng khán giả tham dự lên đến hơn 60.000 người. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ tỉ lệ thuận với những phần trình diễn chất lượng mà 4 cô gái mang lại.

Không chỉ "đốt cháy" SVĐ quốc gia Mỹ Đình bằng loạt hit đình đám như Pink Venom, Kill this love, How you like that, Boombayah…, 4 thành viên Blackpink đều có sân khấu solo (cá nhân) với những màu sắc riêng biệt, độc đáo.

Theo nhiều khán giả, những màn trình diễn giàu năng lượng của Blackpink đã mang đến trải nghiệm giải trí tuyệt vời cho họ. Blackpink cũng mang đến màu sắc Việt Nam tại concert khi nói tiếng Việt, đội nón lá và nhảy ca khúc See tình.

Sức hút của Blackpink nói riêng cũng như K-pop (âm nhạc Hàn Quốc) nói chung đã không còn quá xa lạ với khán giả toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Blackpink và câu chuyện "làn sóng Hallyu"

Nhắc đến ảnh hưởng của ngành công nghiệp văn hóa, giải trí Hàn Quốc, công chúng thường được nghe đến cụm từ "làn sóng Hallyu" (Hàn lưu). Thuật ngữ này ý chỉ sự xâm nhập của văn hóa Hàn Quốc vào nước ngoài thông qua âm nhạc, điện ảnh…

Từ cuối Thế kỷ XX cho đến những năm đầu 2000, ngành giải trí Hàn Quốc bắt đầu "xâm lấn" các nước lân cận với sự ra đời của loạt nhóm nhạc thần tượng như Shinhwa, S.E.S, Fin.K.L… Họ đều là những cái tên đầu tiên làm nên nền móng cho những nhóm nhạc đình đám xứ Hàn, cũng như thế giới sau này.

Đến giai đoạn 2006 - 2010, song song với phim ảnh, khán giả Việt Nam cũng như quốc tế đã chứng kiến một thời kỳ vàng son nhất của K-pop.

Những nhóm nhạc như Super Junior, Big Bang, Girl's Generation, KARA, Shinee, 2NE1, T-ara… đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Âm nhạc và phong cách của họ hiện diện trong đời sống tinh thần của nhiều bạn trẻ tại thời điểm đó. Đến nay, họ vẫn luôn được xem là những nhóm nhạc huyền thoại của K-pop.



Từ trái sang phải: S.E.S, Shinhwa và Fin.K.L là những nhóm nhạc được yêu thích những năm 2000 của Hàn Quốc (Ảnh: Tư liệu).

Tuy nhiên, mãi đến gần đây, K-pop mới thật sự được lan rộng toàn cầu với những nhóm nhạc thần tượng thuộc thế hệ thứ 3 của K-pop như BTS, Blackpink, EXO, TWICE… Họ sở hữu lượng fan (người hâm mộ) trải dài từ châu Á sang châu Âu và đạt những thành tích "khủng" trong sự nghiệp.

Theo số liệu từ tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, BTS đã thiết lập hơn 30 kỷ lục Guinness, trong đó, hầu hết đến từ thành tích nhạc số của nhóm cùng hàng loạt giải thưởng danh giá tại thị trường Hàn Quốc và Mỹ.

Theo văn hóa của cộng đồng K-pop, việc "cày view", nghe nhạc trực tuyến hay mua album cho thần tượng là điều không thể bỏ qua. Tính đến năm 2023, nhóm này đã là nghệ sĩ bán chạy nhất trong lịch sử Hàn Quốc, với con số 40 triệu album.

Tương tự như BTS, Blackpink cũng "oanh tạc" toàn cầu với những con số ấn tượng. Kênh Youtube của nhóm hiện có 90,3 triệu người đăng ký. Instagram của Blackpink đạt 56,1 triệu người theo dõi.