Show BlackPink không bị hủy bỏ, tiếp tục với hơn 60 nghìn khán giả

Ngoài ra, UBND Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền như Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô phải thực hiện đúng quy trình tổ chức biểu diễn cho nhóm nhạc BLACKPINK và các biện pháp đảm bảo an ninh cũng như an toàn cho khán giả. Trong khi Sở Y tế chịu trách nhiệm xây dựng phương án đảm bảo y tế, phòng chống dịch.

Nói về việc chấp thuận tổ chức nhạc hội, UNND TP. Hà Nội cho biết: "Chương trình biểu diễn là sự kiện văn hóa mang tính quốc tế, có quy mô lớn. Nhóm nhạc BlackPink là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu, nổi tiếng của Hàn Quốc được giới trẻ yêu thích. Chương trình được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới và nếu được tổ chức thành công tại Hà Nội sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Hà Nội - Việt Nam, điểm đến an toàn, thân thiện giúp quảng bá du lịch, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam."