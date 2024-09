Sau khi đưa ra nhiều vòng loại khắc nghiệt, show Anh trai bẻ lái khi đưa hai nghệ sĩ trở lại chương trình. Đồng thời, show tiếp tục đưa ra luật mới thách thức các nghệ sĩ và khán giả. Sau vòng Công diễn 4, bốn anh tài Đăng Khôi (Nhà Cá Lớn), Neko Lê (Nhà Chín Muồi) Phạm Khánh Hưng và Nguyễn Trần Duy Nhất (Nhà Mứt Gừng) ra về. Ở các phần thi trước, HuyR, Kiên Ứng, Thành Trung, Hà Lê, Hồng Sơn bị loại. Trong tập 11, show Anh trai đưa 2/11 trở lại show sau nhiều màn loại người. Theo luật, các anh tài bình chọn hai cái tên trở lại chương trình. Sau khi hồi sinh, anh tài có đặc quyền tự chọn nhà mình muốn gia nhập. Sau đó, thủ lĩnh các nhà tiếp tục chiêu mộ thêm anh tài để đủ số lượng thành viên.

Khoảnh khắc các anh tài chờ đón hai anh trai hồi sinh. Về quy tắc thành lập nhà mới trong Công diễn 5, nhà chiến thắng ở Công diễn 4 giữ nguyên đội hình. Trong ba nhóm còn lại, 6 anh tài có điểm yêu thích cá nhân cao nhất và thủ lĩnh trong Công diễn 4 có điểm bình chọn yêu thích cao nhất tạo thành đội hình ban đầu của nhà thứ hai. Các thủ lĩnh tiếp tục trao đổi, thương thảo để chọn thành viên vào nhà mới. Kết thúc phần chiêu mộ, những anh tài không được mời mặc định vào nhà còn lại đang thiếu thành viên. Trong vòng chọn đội, các thủ lĩnh tìm cách chiêu mộ thành viên được cho là toàn năng, gồm Tăng Phúc và Bùi Công Nam. Do nhận được hai lời mời, hai anh tài quyết định chọn đội mình mong muốn. Tại Công diễn 5, luật thành lập nhà mới tiếp tục đánh đố người xem vì khó hiểu. Luật đấu giá bài hát cũng có nhiều khác biệt so với Công diễn 3 và 4. Theo thông tin từ ban tổ chức, luật đấu giá ở Công diễn 5 mang tính đặc trưng, sát với bản gốc. Với luật chơi mới, khán giả tiếp tục thắc mắc về cách tính điểm hỏa lực, bình chọn của khán giả. Luật đưa anh tài trở lại cũng dễ xảy ra tranh cãi, so sánh thiếu công bằng. Điều này từng xảy ra ở show Chị đẹp khi Nguyên Hà bị loại từ vòng hai nhưng hồi sinh gần cuối và tiến thẳng vào đêm chung kết. Theo Tiền Phong