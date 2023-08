'Seven' của Jungkook có thể sớm phải đối mặt với vụ kiện đạo nhạc

Trước đó, vào ngày 22/8, các báo chí đưa tin "Seven" của Jung Kook hiện đang vướng phải nghi vấn đạo nhạc nghiêm trọng. Nhà sáng tác Yang Joon Young - chủ nhân của bản hit Time of Mask được nhóm nhạc nữ Fin.KL trình bày vào 24 năm trước đã đích thân gửi các văn bản chi tiết và so sánh trình tự thanh âm giữa hai bản nhạc đến HYBE - công ty quản lý của BTS vào đầu tháng 8 để yêu cầu giải quyết sự việc.