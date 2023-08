'Seven' của Jung Kook bị nhạc sĩ tố đạo nhạc, HYBE phản hồi: Chưa thể xác nhận

Mới đây, truyền thông Hàn đưa tin ca khúc Seven của Jung Kook đang vướng vào cáo buộc đạo nhạc. Single tiếng Anh đầu tay giúp em út BTS ra mắt ngay trên no.1 Billboard Hot 100 và mang về nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Vẫn đang gây sốt trên diện rộng, giai điệu UK Garage bắt tai của Jung Kook bị tố đạo nhạc khiến fan Kpop không khỏi xôn xao.



Single tiếng Anh đầu tay của Jung Kook vướng nghi án đạo nhạc.

Seven được Jung Kook sản xuất hoàn toàn cùng đội ngũ producer quốc tế. Sáng tác viết lời bởi Andrew Watt, Jon Bellion, Henry Walter, Theron Makiel Thomas và rapper Latto, ca khúc bị nghi ngờ “vay mượn trình tự thang âm” làm giai điệu chủ đạo được sử dụng trong Time of Mask của nhóm nhạc nữ Fin.K.L, phát hành năm 2000. Time of Mask được sáng tác bởi Yang Joon Young. Ca khúc b-side trong album SPECIAL của Fin.K.L quen thuộc với nhiều fan Kpop đời đầu.